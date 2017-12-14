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Fikret Orman'dan flaş Vida açıklaması!

Fikret Orman'dan flaş Vida açıklaması!.20616
  • Giriş : 14.12.2017 / 12:21:00

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vida transferi ile ilgili açıklama yaptı.

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Beşik Modelleri

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada Vida ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vida transferiyle ilgili, "Bitmiş bir şey yok, olmama ihtimali de var" dedi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sponsorluk imza töreninde açıklamalar yaptı. Fikret Orman, "Vida'da bitmiş bir şey yok, olmama ihtimali de var" dedi.

Başkan Orman'ın yaptığı diğer açıklamalar şöyle:

"Bayern Münih zor kura ama pozitif bakmak lazım. Bayern Münih'ten daha düşük seviyede bir takım çıksa kolay rakip çıktı diyeceklerdi. Beşiktaş güçlü bir takım. Futbolda büyüyen bir trendi olan Beşiktaş görüyoruz.Tanınırlık açısından Şampiyonlar Ligi çok önemli. Almanya'ya taraftar götürmeyeceğiz. Artık dünyada bilinen bir Beşiktaş var. Avrupa'dan men edilmek istemiyoruz. Bizi maç içinde değil dışarıda da sorumlu tutuyorlar.

İnsanlara hayır demek hiç hoşuma gitmiyor ama kulübümüzün menfaati için kararın arkasında durmamız gerekiyor. UEFA Başkanı da bize haklısınız diyor ama bunun çözümü yok. Kurallar neyse ona uymamız lazım. İskoç hakem biz katletmese geçen sene de gruptan çıkacaktık. Herkes bunu kabul etmişti. Şu an muhteşem bir noktadayız"

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