Fikret Orman'dan Mehmet Ekici açıklaması
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Ekici'nin kendisi ile ilgili sözlerine sözlerine cevap verdi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Süper Lig ve Avrupa’daki hedeflerinin yanı sıra kulübün diğer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Güçlü bir Türk futboluna ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Orman, "Fenerbahçe’nin güçlenmesi bizi rahatsız etmez. Fenerbahçe’nin güçlenmemesi bizim için kötü bir şey. Kuvvetli bir Fenerbahçe bizim için iyi bir rekabettir. Kuvvetli bir Beşiktaş onlar için rekabettir. Türk futbolunun Trabzonspor’a, Bursaspor’a, Başakşehir’e ihtiyacı var. Güçlü bir Türk futboluna ihtiyacımız var. Futbol ailesinin bir bütçesi var, bir yerlere geldik ama artık sıçrama yapmamız lazım." dedi.
Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının takımlarının iyi sezon geçirmediğini düşündüğünü anlatan Fikret Orman, "Üç kulübün de tek hedefi her zaman şampiyonluktur. Beşiktaş’ı aldığımız dönemki şartlar Fenerbahçe’nin ve Galatasaray’ın şartlarından yüz kat daha kötüydü. Kulübü aldığımızda ne stat vardı ne takım vardı ne moral vardı. Onların şu anda abartılacak bir şeyleri yok. Lig, oyun gibidir. Kartlar dağıtıldı, oyun oynandı ve bitti. Tekrar karılır, yeni bir oyun başlar." diye konuştu
Orman, sıçrama yapmak için Türk futbolunun tüm dünyada izlenen bir lig olması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Herkesin elinde kumanda var. Hafta sonu iki derbi vardı. Bir tarafta Galatasaray ile Fenerbahçe oynuyordu, diğer tarafta Real Madrid ile Barcelona... Zevksiz bir mücadele varsa insanlar diğer maçı tercih ediyor. Bizim amacımız Türk olmayanların o maçı izlemesi ve ’Ne kadar zevkli maç.’ diyebilmesi olmalı. Beşiktaş’ın en büyük özelliği budur. Beşiktaş, Adanaspor ile oynuyor, herkes keyif alıyor, Lyon’la, Trabzonspor’la oynuyor, herkes keyif alıyor. Futbol, yönetici oyunları işi değildir. Sahada oynandığı zaman insanlara keyif veren bir oyundur. Portekiz’in yayın gelirleri, stadyum gelirleri, reklam gelirleri Türkiye’den küçük ama Porto, Benfica, Sporting Lizbon, Şampiyonlar Ligi’nde hep ön taraflarda olmuş kulüpler. Biz de olabiliriz ama izlenirsek oluruz. Yayıncı kuruluşu, dünyaya Türk futbolunu tanıtmak açısından avantaj olarak görüyorum. Bu şansı iyi kullanmak lazım."
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kulüp olarak Avrupa kupası hayalinin kamuoyu için de somut bir hedef haline geldiğini dile getirdi.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa’nın Olympique Lyon ekibine elenmelerinin kendisini çok üzdüğünü vurgulayan Orman, "Başkan olduğum ilk dönemde, Beşiktaş’ın en zor dönemlerinde söyledim. Benim söylediğime yavaş yavaş geliyoruz. O maçı almamız lazımdı. Oraya kadar getirip, kendi seyircimiz önünde penaltılarla elenmek beni çok üzdü ama gururluyum. Maçı izleyenler de Beşiktaş’ın elenmesine rağmen gururluydular. Ben de böyle bir takıma başkanlık yapmanın gururunu yaşıyorum. Futbolda geriye dönerek yapılacak yorum çok fazla. Caner sakat olmasa, Aboubakar o kartı görmese, Fabricio o hatayı yapmasa çok farklı olurdu." ifadelerini kullandı.
UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluk yaşamanın kendilerini için UEFA Şampiyonlar Ligi’nden daha gerçekçi bir hedef olduğunu vurgulayan Orman, şunları kaydetti:
"Şampiyonlar Ligi’nde yarı final belki olabilir ama final ve kupa, şu aşamada konsantre olmak için erken olarak görüyorum. Galatasaray, UEFA Kupası’nı 2000’de aldı. Belki Türkiye’ye daha önce gelmesi gerekiyordu. Fenerbahçe’nin biryarı finali var. Beşiktaş da bu kupayı alabilir. Kime sorsanız Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi Kupası’nı alabileceğine inancı var. Şampiyonlar Ligi’nden başladığımız zaman hedefimiz bir üst tura geçmek ve gidebildiğimiz yere kadar gitmektir. Şampiyonlar Ligi’nde üst tura gitmeyelim de UEFA’ya gidelim gibi bir stratejimiz olamaz. O doğaçlama olan bir şey. UEFA Avrupa Ligi Kupası’nı almak daha gerçekçi bir hedef olarak gözüküyor. Bu sihirbazlık gerektiren bir şey değil. Büyük bir olasılık içinde. Bir tek bizim açımızdan değil seneye UEFA Avrupa Ligi’nde çok daha güçlü bir Türkiye olacaktır."
Beşiktaş’ın artık Avrupa’da saygı duyulan, önemli bir takım haline geldiğinden bahseden başkan Fikret Orman, "Beşiktaş, Avrupa’da kiminle oynarsa oynasın; ister Real Madrid olsun, ister Chelsea olsun dikkate alınan, saygı duyulan önemli bir takım. Herkesin tedbir almak zorunda olduğu bir kulüp. Bunun da gururunu yaşıyorum. Her sene üstüne koyarak buraya geldik. Seneye de üstüne koyacağız, yapacağımız hamlelerle daha iyi olacağımızı düşünüyorum. İskoç hakemin rezilliği olmasa gruptan da çıkardık. Avrupa’da saygı duyulan bir kulüptür
Beşiktaş." değerlendirmesinde bulundu.
Fikret Orman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk futbolu için bir avantaj olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Futbol oynaması çok büyük avantaj. Enteresan bir yapısı var. Birkaç kere Anadolu’daki takımların maçlarını bile takip ettiğine şahit oldum. Maçların skorlarını ben bilmiyorum o biliyor. Lyon maçından sonra da aradı bizi. Yaptığımız işlerin ülkemizin Cumhurbaşkanı tarafından görülmesi, bizi motive etmesi hoş bir şey. Çok da mutlu oldum. Kendisine de söyledim, Stockholm’e Cumhurbaşkanımızla gitmek istiyorduk ama inşallah bir dahaki yaza gideriz."
Beşiktaş’ın ligde son haftalara girilirken şampiyonluk yolunda avantajlı olduğunu ancak bunu garantilemediğini belirten Orman, "Oynanan 28 maçta 2 mağlubiyetimiz var. Önümüzde 6 maç bulunuyor, 7 puanlık fark büyük bir avantaj. Süleyman Seba’dan öğrendiğim bir laf var; ’Seçim, seçim sandığında kazanılır.’ diye. 2004 seçimlerinde bunu yaşamışımdır. Aynı şekilde şampiyonluk gerçekleştiği zaman kazanılır. Şampiyon olmadan kazandık diye bir şey yok. Neticede bu Futbol ama avantajlı olduğumuz da kesin." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş’ın Fenerbahçe ile oynanacak lig maçında şampiyonluğunu ilan etme olasılığı bulunduğunu ancak böyle bir hayalinin olmadığını dile getiren Fikret Orman, konuşmasına şöyle devam etti:
"Fenerbahçe maçını kazanıp şampiyon olmak beklentisi vardır taraftarın. 2003 sezonunda Galatasaray ile oynadığımız maçta galip gelerek şampiyonluk turu atmıştık. Bunlar güzel şeyler. Bursaspor da Beşiktaş maçından sonra şampiyon oldu. Bursaspor maçından sonra da şampiyon olabiliriz. Bunlar çok önemli değil. Esas olan Beşiktaş’ın şampiyon olması, gerisi teferruat. Fenerbahçe son zamanlarda iyi toparlandı. Fenerbahçe maçından önce Medipol Başakşehir maçı daha önemli. Başakşehir de çok iyi takım, ligde olduğu yer belli. Zor maç olacak.
Beşiktaş’ın kadrosuyla, şampiyonluğa kenetlenmiş ekibiyle kazanması lazım, kazanacağına da inanıyorum. Ondan sonra Fenerbahçe maçına bakarız."
Mehmet Ekici’ye cevap
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Orman, Trabzonspor ile yollarını ayıran futbolcu Mehmet Ekici’nin, kendisinin devre arasında Fenerbahçe’ye transferini engelleyenlerin olduğunu ve Fikret Orman’la yaşadıklarını anlatacağı şeklindeki açıklamasına da cevap verdi.
Beşiktaş’ın gizli bir işi olmadığını söyleyen Orman, "Ne istiyorsa anlatsın. Bizim gizli, acayip bir işimiz yok. Kim ne şekilde mücadele etmek istiyorsa aynı şekilde karşılığını görür. Beşiktaş, kimsenin gücünü gösterme yeri değildir. Beşiktaş çok ciddi, asil ve kuvvetli bir kulüptür. Beşiktaş’la mücadele ederken ’Ben şöyle yaparım, böyle yaparım." demeyeceksiniz. Mehmet ne istiyorsa anlatsın, cevabını alır. Biz kim ne şekilde geliyorsa üslubumuz içinde aynı şekilde karşılığını veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
TRT
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