Fikret Orman'dan müjde: Devre arası gelebilir

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımının durumu ve yeni transferle ilgili yaptığı açıklamasında taraftarı heyecanlandıracak bir haber verdi.UEFA yetkililerinin Vodafone Park'a hayran kaldıklarını belirten Fikret Orman ''Geçen yıl Napoli maçında UEFA yetkilileri stadı gezdiler ve her anlamda beğendiler. Yüz üzerinden yüz aldık. Burada bir final oynatmalıyız dediler. Biz de federasyon nezdinde talepte bulunduk. Bugün de güzel haber Servet Yardımcı'dan geldi. Ülkemize hayırlı olsun. Bu stadın izninden bitirilmesine kadar her şeyin da emeğim var. Bu tarz organizasyonların oynanması gurur verici'' dedi.Beşiktaş Başkanı olarak hayalinin UEFA Kupası'nı kazanmak olduğunu söyleyen Fikret Orman, ''Umarız stadımızda finali biz oynarız. Dünya markası olmak istiyoruz. Çine gidişimiz, devre arasında İran'a ve Azerbaycan'a gideceğiz. Önümüzdeki sezon Malezya'ya gideceğiz. Kaale alınan, saygı duyulan bir kulüp olmak hedefimizdi bunu başardık. Şampiyonlar Ligi zor, o olmasa da bir UEFA kupası kazanmak hayalim. Azerbaycan'da çok taraftarımız var. İran'da da öyle. Stadı da şeref turu organizasyonla herkese açtık. Turistler, aileler sürekli geliyorlar. Turistler için özel tribün yapmak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.Rakip takımların Beşiktaş'a karşı saygı duyduklarını kaydeden Orman, ''İnsanlar müzeyle beraber 3 - 3.5 saat çok hoş zaman geçirebilir. Müze açıldığından bu yana 37 bin ziyaretçi geldi. Vodafone Park'ın yeri ve lokasyonu çok iyi. Turisttik bir yerde. Bu açıdan avantajlıyız. Geçen sene de Avrupa'da iyi bir performans sergiledik. Saygı duyulan bir kulübüz. Maçlar kazanılır kaybedilir ancak rakibe saygı duyulması önemlidir. Rakiplerimiz bize saygı duyuyorlar, çekiniyorlar. Bu bir gerçek. Beşiktaş'ın yükselen trendiyle beraber daha iyi başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum'' şeklinde konuştu.Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şanslarını da değerlendiren Beşiktaş Başkanı, ''Zor bir gruptayız. Leipzig maçı çok zor bir maç. Leipzig'i yenersek çok büyük avantaj yakalamış olacağız. Taraflarımızı Leipzig maçına bekliyorum. Güzel bir şölen olacak. kazanırsak yolun üçte birlik kısmını geride bırakmış olacağız'' diyerek görüşlerini belirtti.Avrupa maçlarında Beşiktaş taraftarlarının deplasmana götürülmeyeceğini hatırlatan Orman, ''Ceza sınırındayız. O riski almak istemiyoruz. Porto da almadık diğer deplasmanlarda da almayacağız. Taraftarlarımıza çağrım, lütfen maçları evlerinizde seyredin. ya da Vodafone Park'a gelin. 2 sene bu şekilde gideceğiz. Bizim organize ettiğimiz taraftarda bir sorun yaşamıyoruz ancak rakip tribünden bilet alanlarda problemler yaşıyoruz. orada Türk bayrağıyla gelen herkes, Fenerbahçe forması bile giymiş olsa bizim taraftarımız sayılıyor. Büyük konuşmak da istemiyorum. Yarı final - finale çıkarsak o zaman düşünebiliriz.'' dedi.Şampiyonlar Ligi'ni Avrupa Ligi'nden daha önemli olduğunu belirten Fikret Orman, ''Şampiyonlar Ligi'ni çok önemli görüyorum. UEFA da çok değerli ancak Şampiyonlar Ligi çok ayrı bir organizasyon. Birkaç tur geçince dünyada sükse yapmış olacağız. Şampiyonlar Ligi'nde devam etme taraftarıyım'' sözlerini kullandı.Türkiye'de maçların izlenmediğinden şikayetçi olan Beşiktaş Başkanı, ''Beşiktaş taraftarı, Vodafone Park'ta maç izlemeye alıştı. Türk futbolunda düzelmesi gereken şeyler var. Mesela kendi evimizde bilet bulamıyor taraftarımız. Rakip tribüne 3 5 kişi geliyor. Orası boş kalıyor. Kendi taraftarımıza veremiyoruz. Bu konudan müzdaribiz. Federasyon'un bir takım değişiklikler yapması gerekiyor. Kendi içinde izlenmeyen lig, Avrupa'da hiç izlenmez'' dedi.Maçların çok geç saatte oynandığını söyleyen Orman, ''Kulüpler Birliği'nde bugüne kadar hiçbir toplantıda seyirciyi nasıl çekeriz konusu açılmadı. Herkes şikayetçi, teşhis var ama tedavi yok. Bunu düzeltmeliyiz. Maç saatleri erkene alınmalı, seyircileri stada çekmek gerek. Maçlar geç saatte olunca kadınlar, çocuklar gelemiyor. Avrupa'da erken saatte oynanıyorsa burada da oynanabilir. Bunu tek başımıza yapamayız. Herkesin istemesi gerekiyor. Geçen sezon ortalamalarına bakıyorum 800 - 1000 kişi gidiyor. Önceden böyle değildi. Stadyumların çoğu doluyordu. Taraftar takımına sahip çıkmalı. Taraftarsız kulüp olmaz. Taraftar elini taşın altına koymalı. Stattan önce seyirci ortalamamız 8-10 bin arasındaydı. Şu anda 40 bin kişiye oynuyoruz. Takım iyiyse taraftar stada geliyor'' diyerek ortalamalarının arttığını belirtti.Domagoj Vida'nın devre arasında gelme ihtimali var. Çok beğendiğimiz, kaliteli bir futbolcu. Biz ne kadar oyuncu satarsak, o kadar alabiliyoruz. Herkesin talebi oluyor ama elimizdeki anlaşmalar buna müsait değil.Oyuncularımızla uzun süreli kontratlar yaptık. Yabancı sınırlamasının bir anda kalkması mümkün değil. Devre arasında alacağımız oyuncularla bile kontrat yaptık. Bir anda olacak bir şey değil bu. Milli takımın başarılı olmasını isteriz ama kulüp takımlarımız da ülkemizi Avrupa'da temsil ediyor. Milli maçlar 2 yılda 4 yılda bir yapılıyor. Ancak kulüpler her yıl Avrupa arenasında. Milli takımın başarısızlığını yabancı sınırına bağlamamak lazım.Aziz Yıldırım'la 2-3 yıldır görüşmüyorum. Bundan sonra da görüşmeyeceğim. Bel altına inen bir açıklama yaptıktan bu yana, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım 'la ilişkim bitmiştir. Aziz Bey'in beğendim yanları var. Abi, kardeş ilişkimiz vardı ama bel altı yaklaşımını affetmeyeceğim. Fenerbahçe ile problemim yok. Aziz Yıldırım 'la abi-kardeş ilişkimiz vardı. Ama bel altı açıklamalarından sonra bitti.Crystal Palace'dan Cenk Tosun'a teklif geldiğini ancak kendisinin golcü oyuncuyu verme taraftarı olmadığını vurgulayan Orman, başkanlık süresinin dolmasını iki yıl kaldığını da ifade ederek, "2019'da bırakabilirim. Henüz karar vermedim. Şu an onu düşünmüyorum. Düşündüğüm şeyler önümüzdeki projeler. Onları yapmaya gayret ediyoruz. 2 sene sonrasıyla alakalı konuşmamak gerek. Futbol , siyaset gibidir. 48 saat sonra ne olacağı belli olmaz" dedi.FOTOMAÇ