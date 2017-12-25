Facebook Twitter Rss

Fikret Orman'dan net Arda Turan açıklaması

Fikret Orman'dan net Arda Turan açıklaması.15790
  • Giriş : 25.12.2017 / 15:03:00

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Arda Turan ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, İspanyol devi Barcelona'da forma giyen ve takıma gelmesi gündemde olan Arda Turan ile ilgili açıklama yaptı.

Orman, "Şahsi olarak gelmesini isterim ama kulübün gündeminde böyle bir transfer yok" ifadesini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması geldi. Orman, "Şahsi olarak gelmesini isterim ama kulübün gündeminde böyle bir transfer yok. Şu an onun oynadığı bölgede yeterli oyuncumuz var" dedi.

Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle;

Arda ile alakalı fikrimi daha evvel de söyledim. Arda sevdiğim ve önemli bir oyuncu. Türkiye'nin de kariyer itibari ile önemli bir markası. Bizim takımımızda Arda'nın oynadığı bölgelerde oyuncu yoğunluğu var. Bir takımda oyuncu transfer etmekten daha önemli olan şey mevcut oyunculardan verim alabilmektir. Beşiktaş forması nasip olsun isterim, ama şuanda Beşiktaş'ın öyle bir gündemi yok. Bizim Futbol ailesi ufaktır. Herkes birbiri ile konuşur. Ben yarım saat evvel Fatih Terim ile görüşüp, tebrik ettim. Biz sahada rekabet yaşıyoruz. Dışarıda herkes arkadaş, dost. Bu bir mesaj vermek anlamına gelmez. Bizim takımdaki oyuncuların diğer takımlarda da arkadaşları var. Bunlardan bri şey çıkarmanın anlamı yok.

FANATİK

CHP, KHK'lar için AYM'ye gidiyor!

Ahmet Şık salondan çıkarıldı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Ziraat Kupası'nda düdük çalacak hakemler

Ziraat Kupası'nda düdük çalacak hakemler

Türkiye Ziraat Kupası'nda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Fatih Terim 6 oyuncuyu kadroya almadı

Fatih Terim 6 oyuncuyu kadroya almadı

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim 6 oyuncuyu kadroya almadı.

 

Sabri Sarıoğlu'ndan Galatasaray itirafı

Sabri Sarıoğlu'ndan Galatasaray itirafı

Deneyimli futbolcu Sabri Sarıoğlu, eski takımı ile ilgili açıklama yaptı.

Rıdvan Dilmen: Kırmızı kart görmeliydi

Rıdvan Dilmen: Kırmızı kart görmeliydi

Rıdvan Dilmen, dün akşam oynanan Göztepe-Galatasaray maçını yorumladı.

 

Galatasaray'a sürpriz kadın başkan adayı!

Galatasaray'a sürpriz kadın başkan adayı!

Galatasaray Kulübü'nde Begüm Özkan bakan adayı olarak açıklandı.

İşte Beşiktaş'ın alacağı Vida'nın maliyeti!

İşte Beşiktaş'ın alacağı Vida'nın maliyeti!

Siyah-beyazlı ekibin peşinden koştuğu Vida'nın maliyeti belli oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya