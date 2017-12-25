Fikret Orman'dan net Arda Turan açıklaması
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, İspanyol devi Barcelona'da forma giyen ve takıma gelmesi gündemde olan Arda Turan ile ilgili açıklama yaptı.
Orman, "Şahsi olarak gelmesini isterim ama kulübün gündeminde böyle bir transfer yok" ifadesini kullandı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması geldi. Orman, "Şahsi olarak gelmesini isterim ama kulübün gündeminde böyle bir transfer yok. Şu an onun oynadığı bölgede yeterli oyuncumuz var" dedi.
Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle;
Arda ile alakalı fikrimi daha evvel de söyledim. Arda sevdiğim ve önemli bir oyuncu. Türkiye'nin de kariyer itibari ile önemli bir markası. Bizim takımımızda Arda'nın oynadığı bölgelerde oyuncu yoğunluğu var. Bir takımda oyuncu transfer etmekten daha önemli olan şey mevcut oyunculardan verim alabilmektir. Beşiktaş forması nasip olsun isterim, ama şuanda Beşiktaş'ın öyle bir gündemi yok. Bizim Futbol ailesi ufaktır. Herkes birbiri ile konuşur. Ben yarım saat evvel Fatih Terim ile görüşüp, tebrik ettim. Biz sahada rekabet yaşıyoruz. Dışarıda herkes arkadaş, dost. Bu bir mesaj vermek anlamına gelmez. Bizim takımdaki oyuncuların diğer takımlarda da arkadaşları var. Bunlardan bri şey çıkarmanın anlamı yok.
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