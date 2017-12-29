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Fikret Orman'dan Oğuzhan açıklaması

Fikret Orman'dan Oğuzhan açıklaması.15790
  • Giriş : 29.12.2017 / 15:09:00

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Oğuzhan Özyakup ile ilgili açıklama geldi.

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Beşik Modelleri

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, golcü oyuncu Oğuzhan Özyakup ile ilgili yaptığı açıklamasında Arsenal'in Oğuzhan için 11 milyon pound önerdiğini belirtti.

Topçular, yüzde 30'luk payı da istediği için fiyat 7.7 milyona düştü. Bazı yöneticiler 'tamam' dese de başkan Fikret Orman genç yıldızı bırakmıyor.
   
Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un ardından Oğuzhan Özyakup'a da İngiltere'den teklif geldi. Ozzie'yi altyapısından yetiştiren Arsenal, yıldız oyuncu için 11 milyon poundluk bir fiyat biçti ancak sahip oldukları yüzde 30'luk payı da kesmek istiyor. Böylelikle fiyat 7.7 milyon pounda geliyor.

Beşiktaş'ta bazı yöneticiler, bu miktara sıcak yaklaşıyor ancak başkan Fikret Orman, 7.7 milyon poundu çok düşük buluyor. Başkan Orman'ın, siyah beyazlı takımın kaptanlığını yapan 25 yaşındaki orta sahanın kulüp için çok değerli olduğunu ve kesinlikle bu miktara bırakmak istemediği belirtiliyor.

Öte yandan Premier Lig'in orta sıralarındaki takımlardan Southampton, Stoke City ve West Bromwich de Ozzie'yi takip ediyor.

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