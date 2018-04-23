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Fikret Orman'dan olaylı derbi için açıklama

Fikret Orman'dan olaylı derbi için açıklama.16465
  • Giriş : 23.04.2018 / 08:51:00

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan olaylı derbi için açıklama geldi.

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya geldikleri Fenerbahçe maçında yaşananları değerlendirdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile oynadıkları ve meydana gelen olaylar nedeniyle tatil edilen derbi maçla ilgili olarak, "Perşembe günü tatsız bir maç oldu ve olaylar orada kaldı." dedi.

BJKTV'ye açıklamalarda bulunan Fikret Orman, kupada tatil edilen maçla  ilgili değerlendirme yaptı.

Yaşanan olayları dillendirmekten ve Beşiktaş'ın farklı yerlere  çekilmesinden sakındıklarını belirten Orman, "Perşembe günü tatsız bir maç oldu.  Olaylar orada kaldı. Biz çıtayı yukarı taşımaya çalışıyoruz. Biz, 'Efendi  Beşiktaş'ız. Hiçbir provokasyona gelmeden takımımızı desteklemeliyiz. Beşiktaş’ı  iyi temsil etmeliyiz." diye konuştu.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırma kararı  aldıklarını aktaran Orman, "Divan kurulundaki akil üyelerimiz ile istişare  toplantısı yapacağız. Camiamız daha çok kenetlenmeli. Beşiktaş’ın haklarını  savunan bir yönetim kurulu var. Kötü bizim örneğimiz olamaz. Biz iyiden  besleniyoruz. Önemli olan Beşiktaş'a yakışır şekilde davranmak. Biz iyi işler  yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın Karabağ takımı ile özel bir maç yapma planları olduğunu  ve Azerbaycan'da Kartal Yuvası mağazası açmak istediklerini anlatan Fikret Orman,  "Beşiktaş büyüyor. Bu büyümeyi kesmek isteyenler olacaktır. Bizimle sahada  rekabet edilmeli. Beşiktaş için mücadele edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

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