Fikret Orman'dan Pepe için açıklama geldi
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımı ile ilgili yaptığı açıklamada Vida'ya resmi teklif yapılmadığını, Pepe ile ise yola devam etmek istediklerini belirtti.
Fikret Orman, CNN Türk'e telefonla bağlanarak transferle ilgili açıklamalarda bulundu.
Fikret Orman'ın yaptığı açıklamalar şöyle:
"Vida için 30 milyonlar, 40 milyonlar, 50 milyonlar, bir sürü şey yazılıyor. Beşiktaş kulübüne Vida ile alakalı sözel bir şeyler gelmiş olabilir ama onun dışında başka bir şey gelmedi. Şu parayı getirirse gider diye bir amacımız yok."
Sezon başından bu yana Beşiktaş onu, bunu satıyor, şunu satıyor diye bir algı operasyonu var. Tosic, 32 yaşındaydı ve gitmek istedi. Mitrovic Beşiktaş'ta faydalı olamadı, iyi bir oyuncuydu ama katkı sağlayamadı. Fabri'nin de 1 sene sözleşmesi kalmıştı."
"Pepe'nin 1 sene daha sözleşmesi var. Beşiktaş'ta olmasından mutluluk duyduğumuz, marka değerine katkı sağlayan bir oyuncu. Onu da bir sene sonra gidecek diye almadık. Biri çıkar, Pepe de gitmek ister... Bunlar bütün oyuncular için geçerli."
"Ofansif orta saha beklentimiz var. Ona yoğunlaşmış durumdayız. Ondan sonrası için gidenlere bakarak devam etmek zorundayız. Kimse gitmezse, bu ücretleri nasıl ödeyeceğiz? Gidenlere göre konsantre olmak zorundayız. Hayali şeyler değil."
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