Fikret Orman'dan Tosic yorumu: Gıkı çıkmıyor
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, golcü futbolcu Dusko Tosic ile ilgili yaptığı açıklamasında ünlü oyuncunun profesyonelliğinin altını çizdi.
Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda önce Porto'yu bu hafta da RB Leipzig'i devirerek 2'de 2 yapan Beşiktaş'ta keyifler yerinde. Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Marcelo Guedes’in Lyon’a satılmasının ardından Pepe ile savunmayı paylaşan Dusko Tosic’in son maçlardaki artan performansı başkan Fikret Orman’ı da mest ediyor... Habertürk’e özel açıklamalarda bulunan Orman, Sırp oyuncunun çok iyi bir profesyonel olduğunu belirtti ve “Takımda belki de en az parayı alan o ama oynamasa gıkı çıkmıyor, oynarsa da elinden gelenin en iyisini yapıyor. Müthiş bir profesyonel. Ayrıca son dönemde de harika performans gösteriyor. Valla helal olsun” ifadelerini kullandı.
Siyah-Beyazlı takımın Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performansı da değerlendiren Orman, iki maçta 6 puan alınmasına karşın temkinli konuştu. Orman, “Henüz biten bir şey yok. Önümüzde daha 4 maç var. İki maç kazandık diye şımarmak ve havaya girmek bize yakışmaz. Geçen sene 8 puan toplamıştık ama gruptan çıkamamıştık. Avantajlıyız. Monaco’dan da en kötü 1 puan çıkarırsak o zaman bazı şeyleri konuşuruz. Ancak beni asıl mutlu eden bu sezonun en iyi oyununu oynamamamız oldu” dedi.
HTSPOR
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