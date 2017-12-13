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Fikret Orman, Demba Ba için harekete geçti

Fikret Orman, Demba Ba için harekete geçti.15860
  • Giriş : 13.12.2017 / 13:22:00

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Demba Ba için harekete geçti.

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Beşik Modelleri

Son şampiyon Beşiktaş'ın Başkanı Fikret Orman, Senegalli oyuncu Demba Ba'yı Ocak ayında getirmek için düğmeye bastı.

Beşiktaş'a geldiği günden bu yana camianın çok sevdiği Demba Ba için yeniden girişimlere başlandı. Siyah-Beyazlılar’ın Başkanı Fikret Orman’ın Senegalli santrforu getirmek için kulübü Shanghai Shenhua ile bizzat görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Teknik Direktör Şenol Güneş’in geçen sene kiralanmasına rağmen sadece iki karşılaşmada faydalandığı Demba Ba’ya az süre vermesine rağmen çok memnun kaldığı ve yeniden kadroda görmek istediği kaydedildi. Siyah-Beyazlı idareciler, olası bir Cenk Tosun transferinde de Demba Ba’nn İspanyol golcü Alvaro Negredo ile bu açığı kapatacağı görüşünde birleşti.

Başkan Fikret Orman’ın Senegalli yıldızı bonservis bedeli ödemeden getirmek istediği için bu transferde zorluk yaşadığı kaydedildi. Çin temsilcisinin Beşiktaş’a 13 milyon euro ödeyerek kadroya kattığı Ba’dan ayağı kırıldıktan sonra hiç faydalanamadığı ve bu nedenle en azından zarardan kâr etmek istediği bildirildi. Başkan Fikret Orman’ın, “Sezon sonuna kadar zaten onu kullanmayacaksınız. Kontratı bittikten sonra da Beşiktaş’a gelecek. Bu nedenle bize yardımcı olun. Bu işi böylece halledelim” diyerek Çin ekibinin temsilcilerini ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Şu an Çin Süper Ligi’nin tatil olması nedeniyle kulübünde çalışmalar yapmayan Ba’nın özel bir antrenör tutarak hazırlandığı kaydedildi. 32 yaşındaki Senegalli forvetin, Beşiktaş’a ocak ayında katılma ihtimalini göz önünde bulundurarak çalıştığı, maç temposu olmasa da yeni bir sezona başlayacak kadar kuvvetli olduğu bildirildi. Siyah-Beyazlı idareciler, Ba için, “Yarın forma giyse oynayacak gibi hazır gözüküyor” ifadelerini kullanıyor.

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