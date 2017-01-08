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Fikret Orman: Eto'o için ölüp bitmiyoruz

Fikret Orman: Eto'o için ölüp bitmiyoruz.15407
  • Giriş : 08.01.2017 / 16:26:00

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Antalyaspor'da forma giyen ve Beşiktaş'ın geçen yıldan beri peşinde olduğu Samuel Eto'o ile ilgili Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'dan açıklama geldi.

Fikret Orman, Eto'o transferi ile ilgili bir talebi olmadığını, kendi isterse Beşiktaş'a geleceğini söyledi.

Antalyaspor tesislerinin açılış töreninde yaşananlar ilgili de konuşan Fikret Orman, "Çocukça şeyler bunlar, biz 15-16 yaşlarında bıraktık. Oraya hocamızla gittik biz, yapılan yanlış. Biz zaten ısrarcı olmadığımızı söyledik. Başakşehir 'Biz de teklif yaptık' dedi, Trabzon teklif yaptı. Sadece biz mi istedik?" dedi.

Fikre Orman, yaşananlar için üzgün olduğunu söylerken "Transfer düzgün şekilde yapılır. Adamlık böyledir. Bunların üst aklı var. Şahsen böyle bir şey ile muhattap olduğumuz için üzüldüm. Ama bunu Antalyaspor'a mal etmem." şeklinde konuştu.

Antalyaspor'la oynanacak olan hazırlık maçının iptal edilmeyeceğini açıklayan Fikret Orman "Bize bu yapıldı, biz de böyle yapalım diye kâle alınacak bir şey değil. Yapanlar da kâle alacağım kişiler değil" ifadelerini kullandı.
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Mitrovic transferi hakkında da konuşan Başkan Orman, "Mitrovic daha gelmeden yıpratmaya çalışıyorlar. Beşiktaş şampiyon olunca çok büyük bir oyuncu olduğunu herkes görecek" dedi. 

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