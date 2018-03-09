Fikret Orman: Fenerbahçe rakibimiz değil
Beşiktaş Başbakanı Fikret Orman, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Fenerbahçe maçı ile ile ilgili olay yaratan açıklamalarda bulundu.
Globalleşme stratejimizle beraber uluslararası markalarla işbirliği yapmaya devam ediyoruz. Volvo, 2018-2019 sezonu sonuna kadar bizim partnerimiz olmuştur. Volvo’nun güvenlik, kalite ve çevreye duyarlılık özellikleri, Kulübümüzün ve Vodafone Park’ın temel özellikleri ile birbirine çok benzer. Volvo ile yaptığımız işbirliği, iki markanın da değerine yakışır örnek bir yol arkadaşlığı olacaktır. Allah utandırmasın, hayırlara vesile etsin.
Quaresma'nın yaptığı hareketi tasvip etmiyorum. Bizim hangi cezamız indirildi ki zaten? Özel muamelemiz var hamd olsun. Quaresma'nın yaptığını tasvip etmiyorum, önce özeleştiri yapmamız gerekiyor. Quaresma çok tecrübeli bir oyuncu, böyle bir hata yapmaması gerekiyordu. Kibirli Beşiktaş algısı yapılıyordu, şimdi yok. Kollanan Beşiktaş da dediler.
Beşiktaş'ın şampiyon olacağına kalben inanıyorum. Bu takımın şampiyon olacağına inanıyorum. Bayern Münih taraftarını burada Beşiktaş'a yakışır şekilde ağırlayacağız.
Fenerbahçe'yle ligdeki işimiz bitti. Artık onlar bizim rakibimiz değil. Bizim rakibimiz Başakşehir ve Galatasaray. Fenerbahçe'yle ligde daha maçımız yok, o yüzden polemik yapmanın da anlamı.
Bazı gazeteciler algı yaratmaya çalışıyor. Türkiye'nin en büyük kulübünün üzerinde gerginlik yaşatmak istiyorlar. Siz saha dışında algı yaratmaya çalışırsınız ama biz saha içerisinde çıkıp topumuzu oynayacağız.
Kimseden medet ummadık. Haksızlıklar, kamuoyunda söylenen şeyler, biz ekstradan bir şey söylemiyoruz. Stadyumsuz şampiyon olduğumuzda da benzer kadrolar vardı ama şampiyon olduk. Geçen sene de benzer olaylarla karşı karşıya kaldık ama yine şampiyon olduk.
Kurulların Beşiktaş'la alakalı ön yargılı olduğunu görüyorum. Bir dönem kollandığımızı söylemeye başlamışlardı. Beşiktaş'ın başkanından yöneticilerine, oyuncularından teknik direktörüne kadar kimsenin kollanma gibi bir beklentisi olmamıştır. Böyle bir beklentisi olan da namerttir!
Negredo ve Mertcan haberlerini yapan kişi, dedikodular üzerinden bir şeyler yaparak popüler olmaya çalışıyor. Meşhur ettiniz adamı. Beşiktaş üzerinden prim yapılmasına izin vermem. Negredo'nun menajerini çağırdım. Açıklama yapılacak. Geldiğimiz nokta hep planlanmıştır, geldiğimde de söyledim. Bizim doğrularımız belli. Taraftarımız da bize güvenir. Herkes işine gücüne baksın. Beşiktaş Yönetim Kurulu ve Başkanı'nın inanılmaz güveni vardır. Transfer dönemi geldiği zaman oyuncu da açıklanır, fiyatı da açıklanır.
Beşiktaş tesislerinin hepsi bizim evimiz. Ben de Beşiktaş Kulübü'nün başkanı olarak babasıyım. Şenol abi ile orada sohbet ederiz. Oyuncu ile direkt temas kurmam. Senede 1-2 bireysel ya da toplumsal konuşurum.
Bütün maçlarımızı kazanırsak şampiyonuz. Şampiyon olacağımıza da inanıyorum. Türkiye'nin en güçlü kadrosu da Beşiktaş'ta...
Düzgün kararlar bekliyorduk, olmadı. Konuştuğumuzda değişen bir şey olmuyor, biz de ceza alıyoruz. Beşiktaş'ın kadrosunu kurarken bu olasılıkları düşündük. Geniş bir kadromuz var. Lens, Quaresma'nın yerine oynadı. Kendisiyle ben görüştüm. Uyum sürecini geçti.
Kurullar atama ile gelinen yerler biz ise seçimle geliyoruz. Kurullarda hukukçular kamuoyuna göre karar vermemeli. Böyle yaparsanız her kulüp kamuoyu baskısı oluşturmak isteyecektir. Beşiktaşlılık akıllılıktır, duruşu olan bir yerdir. Taraftarımız takımı desteklemek için maça gelir, galeyana gelmez.
Fenerbahçe ile Akhisar maç yapıyor. Beşiktaş'ın orada ne işi var, neden konuşuluyor. Herkes işine baksın. Aykut Hoca'nın babası bizim sevdiğimiz bir abimiz, Divan Kurulu üyemizdir. Camiamızca sevilen bir isimdir.. Sahada işine bakacak, kazanmaya bakacak. Allah işini rast getirsin.
Çok kuvvetli kadromuz var. Beşiktaş'tan gidince de başarılı olmak zor görülüyor. Beşiktaş'a hep defans yapıldığı için Vagner Love başarılı değil gibi görünüyor ama kalan 10 haftada kalitesini gösterecektir.
2000'de Galatasaray, UEFA şampiyonu oldu ve aşağı çekmeye çalıştılar. Şu anda da Beşiktaş son 4 senede başarılarla iyi işler yapıyor ve beraber yapmalıyız. Sahada rakibiz, dışarıda değil. Fenerbahçe de, Galatasaray da başarılı işler yaptı. Hep birlikte iyi seviyelere çıkmamız gerekiyor. 'Beşiktaş iyi, diğerleri kötü' demiyorum. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor hatta Başakşehir'siz bir lig düşünülemez. Beşiktaş da şimdi bir şeyler yapıyor. Kimseyi küçümsemiyorum ama zihniyet olarak herkes kendini yukarı çekmeli. Kimseyi aşağı çekmeye çalışmamalı.
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