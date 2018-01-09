Fikret Orman, Fransız golcü ile görüşecek
Avrupa'da emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ın Başkanı Fikret Orman, Fransız golcü Oliver Giroud ile görüşmek için harekete geçti.
İngiliz basını son dönemde Arsenal'de fazla forma şansı bulamayan Fransız golcünün, 2018 Dünya Kupası finallerinde milli takıma katılabilmek için oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini yazdı. Bu yüzden Giroud'nun Beşiktaş'a sıcak baktığını bildirdi.
Beşiktaş cephesinde ise 31 yaşındaki Fransız yıldızla, başkan Fikret Orman'ın görüştüğü bilgisi geldi.
AKŞAM
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