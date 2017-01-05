Fikret Orman maçı darbe girişimine benzetti
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Şampiyonlar Ligi'nde takımına yaşatılanları 15 Temmuz darbe girişimine benzetti.
Orman, Dinamo Kiev maçının Beşiktaş ve Türk futboluna yapılmış bir ayop, bir müdahale olduğunu belirtti.
Fikret Orman, "Dinamo Kiev maçı, aynı 15 Temmuz gibi Beşiktaş ve Türk sporuna yapılmış bir ayıp, bir müdahaleydi. O maça çıktığımız anda, bir elin, bizim Şampiyonlar Ligi'nde üst tura gitmememiz için uğraşacağını hemen anladım." dedi.
DİĞER HABERLER
Beşiktaş Matej Mitrovic'i KAP'a bildirdi
Kara Kartal, yeni transferi Matej Mitrovic'i Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Fenerbahçe'nin 3 yıldız ismi kampa gitmedi
Antalya'ya giden Fenerbahçe kafilesinde 3 yıldız kampa gitmedi.
Galatasaray'da büyük şok! O isim sakatlandı
Galatasaray'ın Antalya kampında büyük bir talihsizlik yaşandı.
Beşiktaş Başkanı'ndan Eto'o açıklaması
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Eto'o ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte Hamit Altıntop'un alacağı fesih bedeli!
Galatasaray, tecrübeli futbolcu Hamit Altıntop'la yollarını ayırdı. Altıntop'un da Galatasaray'dan a