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Fikret Orman: O kulüpten bedavaya almam

Fikret Orman: O kulüpten bedavaya almam.15790
  • Giriş : 07.10.2017 / 17:13:00

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

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Sepet Beşik

Düşük bedellerle bomba transferler yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Chapocoense ile ilgili açıklamalarda bulundu.   

Brezilya'da oyuncu izleyen Orman, Chapecoense'den Fabricio Bruno ve Moises Ribeiro'yu beğendi.

Menajerleri "Sözleşmeleri 31 Aralık'ta bitiyor, isterseniz 1 Ocak'ta size imza atarlar" dedi.

Ancak başkan Orman, geçirdikleri trajik uçak kazasında takımları yok olan Chapecoense kulübünün iznini almadan transfer yapmayacaklarını belirtti.

Chapecoense kulübünü taşıyan uçak geçen yıl düşmüş çok sayıda futbolcu ve teknik ekip üyesi hayatını kaybetmişti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, geçen hafta Brezilya'ya gitmişti. Orman'ın bu gidişi "Futbolcu transfer edecek" şeklinde yorumlanmış ve isim olarak da Dudu ön plana çıkarılmıştı. Beşiktaş, Dudu'yu sezon başında istemiş, ancak istenen astronomik transfer parası nedeniyle bundan vazgeçmişti. Fikret Orman'ın bu Brezilya seferinin ise Dudu transferiyle ilgili olmadığı ortaya çıktı.

Orman, Brezilya'da bir pilot takım alacak. Alt liglerde yer alacak. Bu takımla birlikte bir sahaya ve ofise de sahip olacak olan siyah beyazlılar, bir de Kartal Yuvası mağazası açacak.

Böylece Brezilya'daki genç futbolcular daha yakından izlenecek ve yıldız adayları bu tesiste toplanıp, pilot takım adına sözleşme imzalanacak. Aşama kaydedenlere ise Beşiktaş forması giydirilecek.

Brezilyalı futbolcuların transferlerinde menajerler nedeniyle büyük zorluklar yaşanıyor, kulüplerin kasasından da yüklü miktarda paralar çıkıyor. Bu yöntemle menajerler aradan çıkarılacak, Beşiktaş geleceğin yıldız adaylarını bonservis parası ödemeden alma şansına sahip olacak.

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