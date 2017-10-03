Facebook Twitter Rss

Fikret Orman patladı: Huzursuzluk istemiyorum

Fikret Orman patladı: Huzursuzluk istemiyorum.15790
  • Giriş : 03.10.2017 / 15:51:00

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımdaki kavga ile ilgili konuştu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, soyunma odasında kavga eden Caner Erkin ile Talisca ile ilgili konuştu ve böyle olayları normal karşıladığını söyledi.

Orman, “Konuyu uzatıp da başkalarına malzeme vermeyin. Huzursuzluk istemiyorum. Bu tip şeyler olabilir. Ama gelince ikisiyle de görüşeceğim” dedi
   
Trabzonspor maçı sonrasında Beşiktaş soyunma odasında Caner Erkin ve Anderson Talisca arasında yaşanan kavga olayına şu anda Brezilya’da bulunan başkan Fikret Orman’ın el koyduğu öğrenildi...

Habertürk'ün haberine göre; futbolcu bakmak için Güneş Amerika’ya giden Orman’ın, iki futbolcu arasında yaşanan ve birbirlerinin yakasına yapışıp, itip kakmaya varan kavgaya duyar duymaz müdahale ettiği öğrenildi.

Hemen yöneticilere talimatlar veren başkan Orman şu ifadeleri kullandı

CEZA VERİLMEYECEK

Cezalı olduğu için maçı locadan izleyen ve soyunma odasına girme yasağı bulunan teknik direktör Şenol Güneş, prosedür nedeniyle 15 dakikanın geçmesini bekledikten sonra aşağı indi.

Güneş futbolculara dönerek şunları söyledi:

“Benim bulunduğum yerde böyle olaylar yaşanmaz bir daha yaşanmayacak ve birbirimizden hemen özür dileyin”

Bunun üzerine, Caner ve Talisca birbirlerine sarılarak yaptıkları olaydan dolayı özür diledi ve iş tatlıya bağlandı, tesislerin yolu tutuldu.

Güneş’in isteği üzerine iki oyuncuya ceza verilmeyeceği öğrenildi.

Galatasaray'dan 8 milyonluk Fener planı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Galatasaray'dan 8 milyonluk Fener planı!

Galatasaray'dan 8 milyonluk Fener planı!

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisi için harekete geçti.

Sabri Sarıoğlu, milli takımda herkesi solladı

Sabri Sarıoğlu, milli takımda herkesi solladı

Göztepe'de forma giyen Sabri Sarıoğlu, milli takımda herkesi solladı.

 

Erdoğan, kulüpler birliği üyelerini kabul etti

Erdoğan, kulüpler birliği üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kulüpler birliği üyelerini kabul etti.

Galatasaraylı oyuncu AIDS'e yakalandı!

Galatasaraylı oyuncu AIDS'e yakalandı!

Galatasaraylı oyuncu Emmanuel Eboue, AIDS'e yakalandı.

 

Caner ile Talisca soyunma odasında kapıştı

Caner ile Talisca soyunma odasında kapıştı

Beşiktaş'ta dün oynanan maçın ardından soyunma odası karıştı.

Beşiktaş, Trabzonspor ile yenişemedi: 2-2

Beşiktaş, Trabzonspor ile yenişemedi: 2-2

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya