Fikret Orman: Şampiyonluk önümüze gelecek
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımının durumuna ilişkin yaptığı açıklamasında değerli bir kadroları olduğunu ve şampiyonluğun önlerine geleceğini iddia etti.
“Bizim bu kadroyla şampiyon olmamız lazım. 8 maç var ve bu süreçte şampiyonuk bizim önümüze gelecek. Bundan eminim. Önemli olan o zaman bizim ne yapacağımız. Talisca konusunda da bir atağımız olabilir”
Süper Lig’de 2 sezon üst üste şampiyon olan ve Şampiyonlar Ligi’nde de önemli başarılar elde ederek ilklere imza atan Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman konuştu. Bitime 8 hafta kala şampiyonluk şanslarını ve gelecek sezonun transfer planlarını değerlendirdi. Üzerinde durduğu ve altını çizdiği kadro kalitesine bağlı olarak “ŞAMPİYONLUK”tu. Öncelikle geçtiğimiz günlerde kendi ağzından kullanılan rakiplerle ilgili “küçük takımlar” ifadesini kullanmadığını belirten Orman şampiyonlukla ilgili “Beşiktaş’ın bu kadrosunun şampiyon olması lazım, bundan sonra daha az puan kaybı yapacağız. Başakşehir maçındaki kayıptan ziyade sergilenen oyunla ilgili özeleştiri yapmamız lazım. Futbolda hiçbir zaman dün yoktur, başarıların da dünü yoktur, başarısızlıkların da. Her zaman ileri bakmak lazım. 8 maç var, bu süreçte şampiyonluk, Beşiktaş’ın önüne gelecek. Bundan eminim. Ancak önümüze geldiğinde Beşiktaş ne yapacak? Önemli olan bu” dedi.
Teknik ekibe ve oyuncularına güvenini dile getiren Orman, transfer iddialarıyla ilgili de “Gündem boş olunca haberler çıkıyor. Hep transfere dönülüyor. Ama Beşiktaş’ın gündemi sadece Talisca değil. Bunları kamuoyuyla paylaşmak zorunda değiliz. KAP’tan gerekli açıklamaları yapıyoruz. Transfer durmuyor. Talisca’da atak olabilir mi? Olabilir. Sinyalleri verdik. Oğuzhan da öyle. Bütün yaz transferler ne olacak diye konuşacağız. Ancak şu anda önceliğimiz saha sonuçları. Cumartesi günü Alanyaspor ile zorlu bir maçımız var. Önce Alanyaspor’u yenmek istiyoruz. Güzel bir maç olacak. Bütün Beşiktaşlılar, her zaman olduğu gibi şampiyonluğun en büyük destekçisi olmalı” ifadesini kullandı.
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