Fikret Orman, takım oyuncularına moral verdi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden takım oyuncularına moral verdi.İki senedir çok ses getiren “Boğaz turunu” yine tekrarlayacaklarını söyleyen Orman, “Şampiyonluk için her şey bizim elimizde. Zafere ulaşacağımıza ben yürekten inanıyorum, siz de inanın” dediBeşiktaş ligde ve kupada yoluna tam gaz devam ederken, üst üste alınan Fenerbahçe ve Trabzonspor galibiyetleri camianın şampiyonluk umutlarını artırdı. Başkan Fikret Orman da kalan 10 hafta öncesinde üst üste 3. şampiyonluk için kolları sıvadı. Takımın her maçına giden, Ümraniye’deki idmanları sık sık ziyaret etmeye başlayan Orman’ın en büyük dileği sezon sonunda şampiyon olarak artık gelenekselleşen Boğaziçi’ndeki zafer turunun tekrar atılması. Son iki sezonda yaşanan şampiyonlukların ardından sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da dillere destan olan Boğaz’daki kutlamaların bu sezon sonunda da yapılmasının hayallerini kuran Fikret Orman, futbolcularla bir araya geldi “Size inanıyorum” mesajını verdi.Yoğun fikstürden dolayı zorlanan futbolcuları son 10 maç öncesinde canlandırmaya çalışan Başkan Fikret Orman “Önümüzde çok kritik maçlar var ama sezon sonundaki kutlama her şeye değer. Ligde ipler sizin elinizde. Rakipler mutlaka puan kaybedecek. Biz istediğimiz sonuçları alırsak zafer bizim olacak” sözleriyle oyuncuları motive etti. Teknik direktör Şenol Güneş de Fikret Orman’ın bu çabasından dolayı çok memnun oldu. Tecrübeli hoca, bundan sonraki her maçın kendileri için final niteliği taşıdığını söylerken camianın kenetlenmesi gerektiğini söyledi. Başkan Orman da Güneş’e “Sen merak etme hocam. Biz yanınızdayız. Hep birlikte sezon sonunda şampiyon olacağımıza ben inanıyorum. Bundan kimsenin de şüphesi yok” ifadelerini kullandı.Beşiktaşlı Ricardo Quaresma’nın 5 maçlık cezası onandı. Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Portekizli futbolcu karıştığı olaylar ve gördüğü kırmızı kart sonrası 5 maç ceza almıştı. Siyah-beyazlı kulüp 11 sayfalık savunma hazırlayarak Tahkim Kurulu’na indirim başvurusunda bulunmuştu. Tahkim karını açıkladı ve cezada indirime gitmedi.Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında oyuna girdikten sonra 4 asist yaparak iki maçta kazanılan 6 puanının baş mimarı olan Negredo formayı kaptı. Şenol Güneş’in İspanyol yıldızı Gençlerbirliği maçında ilk on bire koyarak ödüllendireceği öğrenildi. Asist yaptığı ve gol attığı maçlarda doğrudan 10 puan kazandıran İspanyol golcü bu hırsıyla son 4 maçta gol atamayan Vagner Love’ın bir adım önüne geçti. Öte yandan Şenol Güneş’in Gençlerbirliği karşısında kadroda başka değişiklikler de yapması bekleniyor. Cezalı Quaresma’nın yokluğunda Lens’in yerine, Adriano ve Caner’in önlü arkalı oynaması gündemde. Bu tercih için Adriano’nun gözünde yaşadığı problemin tamamen iyileşmesi bekleniyor.Beşiktaş’ta G.Birliği maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Tolgay, Adriano, Oğuzhan ve Medel bu maçta kart görürse Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek. Oyuncularla bir toplantı yapan Güneş, dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.Beşiktaş, G.Birliği maçının hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Başkan Fikret Orman’ın da izlediği sağanak yağmur altında yapılan kapalı antrenman 1,5 saate yakın sürdü. Siyah-beyazlılar bugün saat 18.00’de yapacağı çalışma sonrası kampa girecek.Sabahki antrenman öncesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle bir kutlama yapıldı. BJK Nevzat Demir Tesislerinde çalışan Kıymet Kabaoğlu, Fadime Yayan ve Suna Atalay’ın Kadınlar Günü’nü; Teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular çiçek vererek kutladı.TÜRKİYE