Fikret Orman takımı Eskişehir'e getirdi
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Eskişehir'de oynanan milli maçı izlemek için tüm takım oyuncularını kente götürdü.
Orman’ın kaldırdığı özel uçakta Tolgay Arslan, Necip Uysal, Tolga Zengin, Mustafa Pektemek, Gökhan Gönül’ün yanı sıra Brezilyalı Talisca ve Adriano ile Hollandalı Lens de yer aldı.
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