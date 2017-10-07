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Fikret Orman takımı Eskişehir'e getirdi

Fikret Orman takımı Eskişehir'e getirdi.26404
  • Giriş : 07.10.2017 / 09:15:00

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takım oyuncularını Eskişehir'e getirdi.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Eskişehir'de oynanan milli maçı izlemek için tüm takım oyuncularını kente götürdü.

Orman’ın kaldırdığı özel uçakta Tolgay Arslan, Necip Uysal, Tolga Zengin, Mustafa Pektemek, Gökhan Gönül’ün yanı sıra Brezilyalı Talisca ve Adriano ile Hollandalı Lens de yer aldı.

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