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Fikri Işık: ABD, Menbiç için bize söz verdi

Fikri Işık: ABD, Menbiç için bize söz verdi.13451
  • Giriş : 26.03.2018 / 17:28:00

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Menbiç ile ilgili açıklama geldi.

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Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Afrin ve Fırat Kalkanı operasyonları hakkında açıklama yaptı ve Menbiç konusunda PYD'nin bu bölgeden çıkarılacağına dair sözler verildiğini hatırlattı.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Tel Rıfat önemli bir yer. Afrin harekâtı ile oluşturulan güvenli bölge ile Fırat Kalkanı bölgesi arasında kuşak bölge; kilit bir nokta. İnanıyorum ki kısa sürede temizlenecek ve özgürleştirilecek.

Menbiç konusunda daha önce bize PYD'nin buradan çıkarılacağı sözü verildi. Savunma bakanlığım döneminde hem Obaman'nın hem de şimdiki savunma bakanları bu sözü defalarca kez verdiler. ABD askerlerini verdiği görüntüleri ben hayra yoruyorum. PYD'nin buradan çıkarılacağına yoruyorum. ABD'liler sözlerini tutmak zorunda. Bizzat bana verilen sözler devletin kayıtlarında var. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Dışişleri Bakanı'na ve ilgili arkadaşlara söz verildi. Sözün gereğinin yerine getirilmesi lazım ve bu ilişkilerin yumuşamasına neden olur. Yerine getirilmezse Türkiye gereğini yapmak durumunda kalır. ABD sözünde duracak diye bekliyorum, inşallah buna gerek kalmaz."

TRT

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