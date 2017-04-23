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Fikri Işık'tan flaş açıklama: Bakan şov yapıyor

Fikri Işık'tan flaş açıklama: Bakan şov yapıyor.13451
  • Giriş : 23.04.2017 / 20:30:00

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Yunan savunma bakanının Eşek Adası'na gitmesi ile ilgili açıklamada bulundu.

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Bakan Işık, Yunan Bakan'ın şov yaptığını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü dolayısıyla TBMM Şeref Salonu'nda resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Eşek Adası'na gitmesine ilişkin soruyu, "Yunan Savunma Bakanı şov yapıyor. Onların şovuna alet olacak bir tutum içerisinde olmayacağız ama Türkiye'nin hiçbir şekilde emrivakiye boyun eğmeyeceğini de başta Yunan Savunma Bakanı olmak üzere hepsi çok iyi biliyor." şeklinde yanıtladı.

NE OLMUŞTU?

Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Stefanis ile birlikte Eşek Adası'na gittiği iddia edilmişti.

Kammenos, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Stefanis, Belediye Başkanı Evangelos Kottoros, kilise papazı, Yunan askerlerinin adada kuzu çevirip kadeh kaldırdığını gösteren fotoğraflar sosyal medyada yayınlanmıştı.

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