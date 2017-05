Fikri Sağlar nedenini açıkladı

16 Nisan'da yapılan Anayasa Değişikliği referandumu sonrası Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) karıştı. Yaptığı açıklamalardan dolayı disipline sevk edilen Fikri Sağlar, bunun nedenini Akşam'a konuşması olarak gösterdi.Referandum süreci boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ı ülkeye diktatörlük getirmekle suçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gerçek diktatörlüğün kendi partisinde olduğunu ortaya koydu. Fikri Sağlar’ın demokrasi ve değişim talebini Akşam gazetesine verdiği röportajla dile getirmesi büyük yankı yaratırken CHP yönetimini gerçek yüzünü de ortaya koymuş oldu.Röportaja ilk tepki CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’dan geldi. Ağbaba, "Cumhurbaşkanı'nın gidip AKP'ye üye olduğu gün CHP'nin tartışılması kime ne sağlar. Bu tartışmalar hiçbir CHP'liye yakışmaz" dedi. Ağbaba ilginç bir ifade kullanarak, Sağlar'ın Akşam'a demeç vermesini anlayabilmiş değilim" ifadelerini kullandı. Ağbaba, "Akşam gazetesi üzerinden CHP'yi tartışmanın doğru olmadığını" söyledi.Bu açıklamanın ardından CHP Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Mersin Milletvekili ve PM üyesi Fikri Sağlar hakkında, basında yaptığı açıklamalar nedeniyle disiplin sürecinin başlatılması kararının alındığını söyledi. Kılıçdaroğlu salı günkü grup toplantısında muhalifleri kapının önüne koymakla tehdit etmişti.Fikri Sağlar, 'Her türlü göreve hazırım' diyerek genel başkanlığa adaylık sinyali vermişti. Sağlar, Kılıçdaroğlu'nu "Parti Meclisi'nde (PM) herhangi bir karar alınmasına izin vermiyor. 6-7 saat tartışıyoruz ancak o, kulağına kim ne fısıldıyorsa kararını ona göre veriyor" diyerek eleştirmişti. Sağlar şöyle konuşmuştu: "CHP artık karar almak ve uygulamak zorundadır. Karar veremeyenlerin yerine karar vereceklerle yürümek zorundadır. Çünkü artık fedakarlık bitti. Bütün gemiler yakıldı."Fikri Sağlar, kendisini partiden göndermeye çalışan Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, AKŞAM’a röportaj verdiği gerekçesiyle partisince linç edilmesine isyan etti. Katıldığı bir televizyon programında kendisine yönelik yapılan eleştirilere isyan eden Sağlar, “Söylediklerimin doğru olup olmadığı tartışılmaktansa “Neden Akşam Gazetesi’ne bunu söylediniz” deniyor.Sözlerimi parti meclisinde dile getirdim. Ben bu disiplin sürecinin başlatılmasını çok haklı görmüyorum. Ben 35 yıllık siyasetçiyim. Hiç koltuk sevdasında olmadım.Beni seçen kurultay delegelerine karşı sorumluyum. Kapının önü dedikleri yer TC topraklarıdır. Kapının önü dedikleri yerde yurttaşlar var. Ayrıca onların tabiriyle ben kapının önüne konulacak adam değilim. Disiplin suçunukabul etmiyorum.O röportajda çıkan şeyleri ben son PM toplantısında söyledim. Engin Altay beni eleştirmiş. Engin Bey ya o toplantıda uyuyordu ya da benim konuştuklarımı anlayamamış. Bu beyanatlarım yeni değil. Her zaman her platformda dile getirdim“ diye konuştu.Son kurultayda Kılıçdaroğlu’na rakip olan ancak genel başkanlığa seçilemeyen Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Fikri Sağlar’ın disipline gönderilme kararına tepki gösterdi. Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Önemli olan farklı düşüneni, muhalefet edeni kapının önüne koymak değil, seçim akşamları kapının önünü bayram yeri haline getirebilmektir” ifadelerini kullandı.CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl tüzük gereği CHP'de olağan kurultayların iki yılda bir yapıldığını hatırlatarak, "MYK'da alınan kararla bugün itibarıyla olağan kongre sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bu sürecin tamamlanmasının hemen akabinde Parti Meclisimiz 36. Olağan Kurultay'ın tarihini belirleyecek" ifadelerini kullandı.“O açıdan bugünden itibaren olağan kongre takvimimiz başlatılmıştır” diyen Bingöl, “Olağanüstü kurultay tartışmasını başlatmak doğru değil. Olağanüstü kurultay bizim gündemimizde yok. Önümüzde resmi ve dini bayramlar var bunların hepsini göz önüne alarak planlamamızı öyle yaptık. Üyelerimizin örgütlerimizin sağlıklı kongre süreci geçirmeleri açısından zaman aralığını biraz açtık” diye konuştu.Veli Ağbaba Deniz Baykal'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yönelik açıklamalarını da eleştirdi. Ağbaba, "Gül'ün geçmişi bellidir ve adının partimizle anılması mümkün değildir. Hayretle karşıladım" diye konuştu. Baykal, Gül’ün yüzde 49’un adayı olarak tartışılabileceğini ifade etmişti. Baykal, ayrıca Kılıçdaroğlu'na da cumhurbaşkanlığına aday olmayacaksa koltuğunu bırakması çağrısı yapmıştı.Kılıçdaroğlu, olağan kongreye giderek zaman kazanacak, delegeleri değiştirerek kendine yakın isimlerle koltuğunu garantiye alacak.Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bingöl’ün “Olağan kongre süreci başladı” açıklamasının şifrelerini Akşam gazetesi çözdü. Olağan Kongre kararıyla birlikte önce il ve ilçe delegeleri değişecek. Bu delegeler daha sonra ilçe ve illerindeki yeni başkanları belirleyecek.Bu delegeler daha sonra il delegesi olmak için yarışacaklar. Bu yarışın sonunda kurultay delegeleri yeni genel başkanı belirleyecek. Belirlenecek olan il, ilçe başkanları ile kurultay delegelerinin tamamı Kılıçdaroğlu’na yakın isimler tarafından belirlenecek. Kılıçdaroğlu yeni kurultayda aday olduğu takdirde kendi delegelerinin oylarıyla koltuğunu koruyacak.Akşam'a konuşan bir MYK üyesi, “Şu anki delege yapısıyla olağanüstü kongreye gidilmeliydi. Partinin zaman kaybına ihtiyacı yok. Şu anki süreç CHP’ye 1 yıl kaybettirecek. Sonuçta Kemal Bey kendi belirleyeceği kişiler il, ilçe başkanı olacak. Kendi belirleyeceği kişiler kurultayda oy kullanacak. Kemal Bey böyle olacak bir seçimde koltuğu kaybetmez” diye konuştu.STAR