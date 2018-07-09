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Fikstür çekimi yapıldı! İşte derbi tarihleri

Fikstür çekimi yapıldı! İşte derbi tarihleri.14658
  • Giriş : 09.07.2018 / 15:16:00
  • Güncelleme : 09.07.2018 / 15:37:16

Spor Toto Lefter 1. haftada Fenerbahçe evinde Bursaspor ile karşı karşıya gelecek

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Spor Toto Lefter Küçükdonyadis Sezonu fikstür çekimi yapıldı. Lig'in 1. haftasında Fenerbahçe evinde Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'de, Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği 2018-2019 Futbol sezonunun fikstürü çekildi.

Planlamaya göre Süper Lig'de 2018-2019 sezonu, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde sezonun ilk yarısı 23 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısının 25, 26, 27, 28 Ocak 2019'de başlayacağı sezon, 26 Mayıs 2019'da oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek

İŞTE 2018 - 2019 SEZONUNUN DERBİ TARİHLERİ

4. Hafta Trabzonspor - Galatasaray
6. Hafta Fenerbahçe -Beşiktaş
11. Hafta Galatasaray Fenerbahçe
13. hafta Trabzonspor - Fenerbahçe
14. hafta Beşiktaş - Galatasaray
16. hafta Beşiktaş - Trabzonspor

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