Fikstür çekimi yapıldı! İşte derbi tarihleri
Spor Toto Lefter Küçükdonyadis Sezonu fikstür çekimi yapıldı. Lig'in 1. haftasında Fenerbahçe evinde Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'de, Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği 2018-2019 Futbol sezonunun fikstürü çekildi.
Planlamaya göre Süper Lig'de 2018-2019 sezonu, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde sezonun ilk yarısı 23 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısının 25, 26, 27, 28 Ocak 2019'de başlayacağı sezon, 26 Mayıs 2019'da oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek
İŞTE 2018 - 2019 SEZONUNUN DERBİ TARİHLERİ
4. Hafta Trabzonspor - Galatasaray
6. Hafta Fenerbahçe -Beşiktaş
11. Hafta Galatasaray Fenerbahçe
13. hafta Trabzonspor - Fenerbahçe
14. hafta Beşiktaş - Galatasaray
16. hafta Beşiktaş - Trabzonspor
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
İlhan Mansız, Beşiktaş'la anlaşma imzalıyor
Beşiktaş yönetimi, eski futbolcusu İlhan Mansız ile görüşme yaptı.
Fenerbahçe'de Comolli'den Ozan'a uyarı
Fenerbahçe'de teknik adam Comolli'den Ozan Tufan'a ilk uyarı geldi.
Fatih Terim'den transfer açıklaması geldi
Tecrübeli teknik adam Fatih Terim'den transfer açıklaması geldi.
Federasyon'dan tren kazası için mesaj!
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan tren kazası ile ilgili açıklama geldi.
Rüya sona erdi, son bileti Hırvatistan kaptı!
Dünya Kupası çeyrek final maçında ev sahibi Rusya'yı mağlup eden Hırvatistan, yarı final biletini ka
İngiltere 28 yıl aradan sonra yarı finalde!
2018 Dünya Kupası Çeyrek Final turunda İsveç ile karşılaşan İngiltere, 28 yıllık hasrete son verdi.