Filipinler'de 251 yolcusu olan feribot battı!
Filipinler'de başlayan fırtına felakete neden oldu. Mürettebatla birlikte toplam 251 kişinin içinde bulunduğu feribottaki 3 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları devam etti.
Kötü hava koşulları nedeniyle kurtarma çalışmaları aksıyor. Bu durumun ölü sayısının artmasına neden olabileceği ifade ediliyor.
NTV
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