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Filipinler'de 251 yolcusu olan feribot battı!

Filipinler'de 251 yolcusu olan feribot battı!.21671
  • Giriş : 21.12.2017 / 11:21:00
  • Güncelleme : 21.12.2017 / 12:41:52

Filipinler'de 251 yolcusu olan feribot çıkan fırtına nedeniyle battı.

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Büyüyen Beşik

Filipinler'de başlayan fırtına felakete neden oldu. Mürettebatla birlikte toplam 251 kişinin içinde bulunduğu feribottaki 3 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları devam etti.

Kötü hava koşulları nedeniyle kurtarma çalışmaları aksıyor. Bu durumun ölü sayısının artmasına neden olabileceği ifade ediliyor.

NTV

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