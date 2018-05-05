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Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem!

Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem!.18079
  • Giriş : 05.05.2018 / 10:07:00

Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybına dair henüz bilgi verilmezken, depremin devasa bir fay hattının üzerinde olması korkuya neden  oldu.

Yerel saatle öğleden sonra gerçekleşen sarsıntı Filipinler Denizi'nin 18 kilometre altında meydana geldi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, deprem başkent Manila olmak üzere neredeyse tüm Filipinler'de hissedildi.

Filipinler, dünyada en fazla depreme ev sahipliği yapan Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alıyor. Devasa fay hattı, yeryüzünün en büyük su kütlesini boydan boya kat ediyor.

TRT

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