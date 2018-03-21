Filipinler'de otobüs kazası: 19 kişi öldü
Filipinler'de korkunç kaza. Başkent Manila'nın güneyinde dün akşam meydana gelen otobüs kazasında 19 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Eyalet polisi Romie Estepa, otobüs şoförünün karayolunda seyir halindeyken kontrolünü kaybettiğini ve otobüsün şarampole yuvarlandığını belirledi. Estepa, 40 yaşındaki otobüs şoförü de dahil 19 kişinin öldüğünü doğrularken, yaralıların hastanede tedavisinin devam ettiğini belirtti.
TRT
DİĞER HABERLER
Rutte: Sorun Tğrkiye değin Yunanistan
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Kaddafi'nin oğlu seçimlere katılacak
Eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu seçimlere katılacak.
ABD'li komutan YPG'li teröristlerle buluştu
İngiltere, Avrupa Birliği ile anlaştı
İngiltere, Avrupa Birliği ile Brexit ile ilgili şartlar konusunda anlaşmaya vardı.
Baba Musk: Elon lüks içinde büyüdü, şımardı
Elon Musk'ın babası Errol Musk, oğlu hakkında şoke eden açıklamalarda bulundu.