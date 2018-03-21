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Filipinler'de otobüs kazası: 19 kişi öldü

Filipinler'de otobüs kazası: 19 kişi öldü.21620
  • Giriş : 21.03.2018 / 10:56:00

Filipinler'de bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlandığı açıklandı.

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Filipinler'de korkunç kaza. Başkent Manila'nın güneyinde dün akşam meydana gelen otobüs kazasında 19 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Eyalet polisi Romie Estepa, otobüs şoförünün karayolunda seyir halindeyken kontrolünü kaybettiğini ve otobüsün şarampole yuvarlandığını belirledi. Estepa, 40 yaşındaki otobüs şoförü de dahil 19 kişinin öldüğünü doğrularken, yaralıların hastanede tedavisinin devam ettiğini belirtti.

TRT

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