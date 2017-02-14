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Filistin'den Binyamin Netanyahu'ya sitem

Filistin'den Binyamin Netanyahu'ya sitem.19623
  • Giriş : 14.02.2017 / 12:07:00

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sitemde bulundu.

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Filistin Devlet Başkanı Abbas, Netanyahu'nun da gerçekten barış istemesi durumunda kendilerine el uzatmaya hazır olduğunu belirterek adil bir barış için ilerlemekten caymayacaklarının anlaşılmasını istediğini belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, avukatlardan oluşan İsrailli bir heyeti kabul ettiği bildirildi. Filistin Haber Ajansı WAFA'ya göre, Ramallah'taki başkanlık binasında gerçekleşen görüşmede Abbas, İsrailli heyete, Filistin yönetiminin uluslararası kararlar üzerine kurulu, adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için çalıştığını vurguladı. Bu tür görüşmelerin iki halk arasında anlaşmanın sağlanmasının temelini oluşturduğunu aktaran Mahmud Abbas, "Keşke İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da bizim gerçekten barış istediğimizi, uzun zamandır kendilerine el uzattığımızı ve hiç bir şeyin bizi adil barış için ilerlemekten caydıramayacağını anlasa." ifadesini kullandı.

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