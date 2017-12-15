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Filistin'den flaş ABD yorumu!

Filistin'den flaş ABD yorumu!.16051
  • Giriş : 15.12.2017 / 10:25:00

Filistin yönetiminden Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili açıklama geldi.

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İsrail'in Kudüs'ü başkent yapma kararını ilk tanıyan ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'ne Filistin'den tepki geldi. Filistin yönetimi, ABD'den gelen 'Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın yıllardır barışı engellediği' açıklamasına ateş püskürdü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığı sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, söz konusu açıklamanın "asla doğru olmadığını ve kabul edilemeyeceğini" belirtti.

Abbas'ın her zaman Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları başta olmak üzere uluslararası kararlara dayanan adil barışa bağlı olduğunu ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin tanınması isteğini her zaman tekrarladığını belirten Ebu Rudeyne şunları kaydetti:

"ABBAS ŞİDDETE VE TERÖRE KARŞIDIR"

"Barış sürecini baltalayan unsur işgalin ve ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin de aralarında bulunduğu tüm ABD yönetimlerinin kınadığı yerleşim birimi faaliyetlerinin sürmesidir. Abbas, adil barışa bağlı, şiddete ve teröre karşıdır."

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