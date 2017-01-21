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Filistin'den yeni başkan Trump için açıklama

Filistin'den yeni başkan Trump için açıklama.19623
  • Giriş : 21.01.2017 / 09:32:00

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Donald Trump hakkında konuştu.

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Amerika Birleşik Devletleri yeni başkanı Donald Trump için dünya liderlerinden mesajlar gelmeye devam ediyor. Son olarak Filisitin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, taze başkan ile ilgili görüş bildirdi.

Filistin resmi haber ajansı VAFA'nın haberine göre, Abbas, Trump'ın görevine başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında Trump'ı tebrik eden Abbas, "İstikrarsız bir dünyada ve trajik bir dönemden geçen Ortadoğu'da barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması ve birlikte güvenli bir geleceğin inşa edilmesi için kendisiyle çalışmayı arzu ediyorum." ifadesini kullandı.

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