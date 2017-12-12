Filistin lideri Abbas, Türkiye'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı’nda yarınki zirve öncesi Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile biraraya geldi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yarın düzenlenecek olan slam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi.
Mahmut Abbas'ın içinde bulunduğu konvoy saat 19.50'de Beylerbeyi Sarayı'na giriş yaptı. Erdoğan'ın Abbas ile yapacağı görüşme basına kapalı olarak gerçekleşecek.
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