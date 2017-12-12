Facebook Twitter Rss

Filistin lideri Abbas, Türkiye'de

Filistin lideri Abbas, Türkiye'de.16949
  • Giriş : 12.12.2017 / 20:04:00

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'ye geldi. Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı’nda yarınki zirve öncesi Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile biraraya geldi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yarın düzenlenecek olan slam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi. 

Mahmut Abbas'ın içinde bulunduğu konvoy saat 19.50'de Beylerbeyi Sarayı'na giriş yaptı. Erdoğan'ın Abbas ile yapacağı görüşme basına kapalı olarak gerçekleşecek.

Adana'da fabrikada çıkan yangın korkuttu!

ABD'den flaş açıklama: Esad bir canavar

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kabe örtüsü serili tabutu Erdoğan taşıdı!

Kabe örtüsü serili tabutu Erdoğan taşıdı!

Kabe örtüsü serili tabutu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taşıdı.

Kripto FETÖ davasında flaş gelişme!

Kripto FETÖ davasında flaş gelişme!

FETÖ davasında 52 sanığa 52'şer kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

 

İşte Burak Yılmaz'ın ilk ifadesi!

İşte Burak Yılmaz'ın ilk ifadesi!

Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz'ı ifadesi ortaya çıktı.

Reina katliamı davasında kavga!

Reina katliamı davasında kavga!

57 sanıklı Reina katliamı davası bugün İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülecek.

 

Erdoğan: Yaptıklarıyla kalacaklar

Erdoğan: Yaptıklarıyla kalacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sivas'ta toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan: İsrail terör devletidir

Erdoğan: İsrail terör devletidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın verdiği Kudüs kararının yok hükmünde olduğunu ifade etti


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya