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Filistin lideri: Kudüs ebedi başkentimiz

Filistin lideri: Kudüs ebedi başkentimiz.16051
  • Giriş : 13.12.2017 / 12:12:00
  • Güncelleme : 13.12.2017 / 13:10:09

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İstanbul'da konuşma yaptı.

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısısı üzerine toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir diyen Abbas, "İsrail'e buradan meydan okuyorum, bana sınırlarını göstersin, sınırlıları olmayan bir ülke uluslararası hukuk bağlamında tanınamaz." şeklinde konuştu.

Mahmud Abbas'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"KUDÜS'ÜN İŞGALİNE KARŞI BURADAYIZ"

Bizler bugün burada Kudüs'ün işgaline durmak, Kudüs'ün kimyasının bozulmamasına karşı bütün Müslümanları arkamıza alarak Kudüs'ün işgaline karşı buradayız.

"ARTIK SAĞLAM KARARLAR ALMALIYIZ"

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan mutluluk duydum. Bizler artık çok net ve sağlam kararlar almalıyız. İşgal altındaki Filistin'in devlet olması için çalışmamız gerekiyor.

"KUDÜS'Ü SAVUNMAYA DAVET EDECEĞİZ"

Filistin halkını ve Mescid-i Aksa'da nöbet tutan kardeşlerimizi sağlamlıyorum. Kadim şehirde yaşayan tüm Müslümanları ve Hristiyanları selamlıyorum. Bizler Filistin'in başkenti olma Kudüs'ü savunmaya davet edeceğiz.

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