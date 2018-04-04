Film galasında Berna Öztürk'e saldırı
'Karımı Gördünüz mü?' filminin galası bir anda karıştı. Galada oyuncu Berna Öztürk, kendisini sosyal medyada daha önce de taciz eden takıntılı hayranları tarafından saldırıya uğradı.
Öztürk’ü gala sırasında kolundan tutarak dışarı kaçırmaya çalışan Mert. Ö ’yü galaya katılan diğer oyuncular güçlükle engelledi. Yaşanan olayın ardından galaya gelen polis ekipleri Mert Ö.’yü gözaltına alırken, Berna Öztürk’ün uğradığı saldırı İHA kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Peker Açıkalın, Ivana Sert, Nuri Alço, Esra Sönmezer, Coşkun Göğen, İlker Kurt, Ardal Kural gibi ünlülerin rol aldığı filmin Galası Ümraniye Hilton Garden Inn otelde yapıldı. Galaya katılan ünlü Dj Berna Öztürk kameralara açıklama yaptığı sırada bir kişinin saldırısına uğradı. İsminin Mert Ö. olduğu öğrenilen şahıs Berna Öztürk’ü kolundan tutup dışarı kaçırmak istedi. Berna Öztürk korku içinde kendini kurtarmaya çalışırken, şahıs Öztürk’ün yanında bulunanlar tarafından uzaklaştırıldı. Ardından olay yerine gelen polis ekipleri Berna Öztürk’ün etrafında adeta koruma duvarı oluşturdu. Polis saldırgan Mert. Ö’yü gözaltında alındı. Yapılan incelemede Mert Ö.’nün Berna Öztürk’ün takıntılı hayranı olduğu belirlendi. Mert Ö’nün Berna Öztürk’ün sosyal medya hesaplarına da mesajlar atarak taciz ettiği iddia edildi. Olaydan sonra set ekibi ile Berna Öztürk otel içerisinde bir süre bekletildikten sonra güvenlik görevlileri eşliğinde filmin izleneceği AVM’deki salona gitti.
TGRT
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