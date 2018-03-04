Facebook Twitter Rss

Fiorentina'nın kaptanı otelde ölü bulundu!

Fiorentina'nın kaptanı otelde ölü bulundu!.12405
  • Giriş : 04.03.2018 / 15:39:00

Davide Astori'nin otel odasında ölü olarak bulunduğu öğrenildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Futbol dünyasını şoka sokan olay! Dünyaca ünlü futbolcu Astori, kaldığı otelinde odasında ölü olarak bulundu.

İtalyan milli takımında da forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, takımının Udinese ile oynayacağı maç için kaldığı La di Moret Oteli'nde uykusundayken ölü bulundu. Futbolcunun kalp krizi geçirdiği açıklandı. Ünlü futbolcu geçtiğimiz haftalarda baba olmuştu. 31 yaşındaki Astori evli ve 2 kız çocuğu babasıydı.

Fiorentina kulübü konuyla ilgili bir açıklama yayımlayarak "Kulüp olarak derinden sarsıldık ve kaptanımızın hayatını kaybettiğini üzüntüyle açıklıyoruz." ifadelerini kullandı.

Udinese-Fiorentina maçı ertelendi

Serie A'da bu hafta oynanacak Udinese-Fiorentina karşılaşmasının ertelendiği açıklandı.

Futbolcular gözyaşlarını tutamadı

Genoa - Cagliari maçına çıkan oyuncular ısınma esnasında haberi alınca saha ortasında ağlamaya başladılar. Bu karşılaşmada ertelendi.

Gomis'in Astori üzüntüsü

Galatasaray'da Mancini'nin teknik direktörlük yaptığı dönemde yıldız futbolcu Sarı-Kırmızılı ekibin gündemindeydi. Cimbom'un golcü ismi Gomis, Astori üzüntüsünü Twitter'dan böyle paylaştı.

Firari o hakim için 22,5 yıl isteniyor

Gergin anlar! Geri döndüler!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fenerbahçe şokta! 3-2 yenildiler!

Fenerbahçe şokta! 3-2 yenildiler!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Akhisar ile zorlu bir mücadeleye çıktı.

Şenol Güneş'e Trabzon'da şok tepki: Bizi sattın

Şenol Güneş'e Trabzon'da şok tepki: Bizi sattın

Şenol Güneş'e havaalanı çıkışında taraftarlar tepki gösterdi.

 

Galatasaray gol oldu yağdı, 3 puanı kaptı: 7-0

Galatasaray gol oldu yağdı, 3 puanı kaptı: 7-0

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Karabükspor ile karşı karşıya geldi.

Medipol Başakşehir, Göztepe'yi 2-1 devirdi!

Medipol Başakşehir, Göztepe'yi 2-1 devirdi!

Medipol Başakşehir, İzmir ekibi Göztepe ile karşı karşıya geldi.

 

Mahkemeden flaş Aziz Yıldırım kararı!

Mahkemeden flaş Aziz Yıldırım kararı!

Mahkeme, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile ilgili kararını açıkladı.

Kocaman: Bir daha görmek istemiyorum

Kocaman: Bir daha görmek istemiyorum

Aykut Kocaman, olaylı Beşiktaş maçının ardından oyuncularını uyardı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya