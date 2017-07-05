Fırat: Erdoğan da telefonu soruyor
FETÖ'nün darbeye kalkıştığı 15 Temmuz gecesi FaceTime ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağlanan gazeteci Hande Fırat'ın telefonuna Suudi, Katarlı ve Türk işadamlarının da bulunduğu çok sayıda kişi talip çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi FaceTime'dan darbecilere karşı direnişe çağırdığı telefonun gazeteci Hande Fırat özel radyo yayında o telefonla ilgili konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tarihi konuşmayı yaptığı telefonu Katar ve Suudi işadamlarının 250 bin dolar verdiğini ancak kabul etmediğini de belirten Fırat, Türk işadamlarının da talebi olduğunu söyledi.
Fırat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanımız telefonun bende olduğunu soruyor. Ben de ‘duruyor' diyorum. (Doğan Holding Onursal Başkanı Doğan) Aydın Bey de soruyor. Kullanmaya korkuyorum. Düşer kırılır diye…"
TRT
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