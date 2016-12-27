Fırat Kalkanı Harekatı'ndan acı haber!
Sınır hattımızı korumak için başlatılan Fırat Kalkanı operasyonunda yaralı 2 askerin tedavi gördüğü GATA'da şehit olduğu haberi geldi.
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