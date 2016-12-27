Facebook Twitter Rss

Fırat Kalkanı Harekatı'ndan acı haber!

Fırat Kalkanı Harekatı'ndan acı haber!.17914
  • Giriş : 27.12.2016 / 14:41:00

Sınır hattımızı korumak için başlatılan Fırat Kalkanı operasyonunda yaralı 2 asker şehit oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Sınır hattımızı korumak için başlatılan Fırat Kalkanı operasyonunda yaralı 2 askerin tedavi gördüğü GATA'da  şehit olduğu haberi geldi.

İstanbul'da tramvay kazası: 1 kişi öldü

Hakan Şükür Sakarya'da yargılanacak!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Taksi tarifelerinde büyük değişiklik

Taksi tarifelerinde büyük değişiklik

Kısa mesafe problemini çözmek için taksi tarifelerinde değişikliğe gidildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kar yağışı ile ilgili uyarı geldi.

 

Danıtay'dan flaş İmam Hatip kararı!

Danıtay'dan flaş İmam Hatip kararı!

Danıştay, okulların imam hatiplere dönüşümü konusunda çarpıcı bir karar aldı.

ABD elçiliği: PYD'ye yardım etmiyoruz!

ABD elçiliği: PYD'ye yardım etmiyoruz!

Erdoğan'ın sert çıkışına ABD Büyükelçiliği'nden açıklama geldi.

 

Survivor'a katılacak bir isim daha belli oldu

Survivor'a katılacak bir isim daha belli oldu

2017 Survivor yarışmasına katılacak isimler tek tek belli oldu.

Sakarya'da DAEŞ operasyonu: 7 gözaltı

Sakarya'da DAEŞ operasyonu: 7 gözaltı

Sakarya'da yuvalanan DAEŞ'li teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya