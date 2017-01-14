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Fırat Kalkanı için sayı verildi

Fırat Kalkanı için sayı verildi.17914
  • Giriş : 14.01.2017 / 09:39:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı hakkında bilgi verdi.

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Türkiye'nin sınır güvenliğini korumak için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi.

TSK'nın açıklamasında, başarı ile devam eden operasyonda toplam 2 bin 85 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen yıl 24 Ağustos’ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı’nda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 226 meskun mahalde kontrolü ele geçirdi. Harekat kapsamında bugüne kadar bin 870 kilometrekarelik alan terör örgütlerinden temizlendi.

9 Aralık’ta başlatılan El Bab Harekatı kapsamında ise batıdan ve kuzeyden şehrin dış mahallelerine ulaşıldı.

Fırat Kalkanı Harekatı’nın başlangıcından bugüne kadar bin 518’i ölü, 250’si yaralı ve 7’si sağ olarak yakalanan DEAŞ mensubu toplam bin 775 terörist, 295’i ölü, 4’ü yaralı ve 11’i teslim olmak üzere PKK/PYD mensubu toplam 310 terörist etkisiz hale getirildi.

Harekat kapsamında Türk Hava Kuvvetleri tarafından bin 141 hedefe bin 233 bomba aldı, tespit edilen 2 bin 845 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın ise kontrollü imha olarak edildi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından harekatla ilgili yapılan haftalık bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, başta PKK/ PYD terör örgütü olmak üzere FETÖ/ PDY, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesini önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.

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