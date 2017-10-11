Facebook Twitter Rss

Fırat Kalkanı ile girilen kente PTT!

Fırat Kalkanı ile girilen kente PTT!.11624
  • Giriş : 11.10.2017 / 09:14:00

Fırat Kalkanı Harekatı ile girilen Cerablus'a PTT şubesi açıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteği ile Özgür Suriye Ordusu'nun girdiği ve kontrol altına aldığı Halep'e bağlı Cerablus ilçesinde PTT şubesi açılması dikkat çekti. Türkiye ile Cerablus arasında para havalesi açıktan ve yüksek komisyon karşılığında yapılmaktaydı.

Cerablus Meclis üyesi Ahmed Mahli, PTT şubesinin sadece Cerablus'a değil tüm bölgeye kolaylık sağlıyacağını söyledi.

TÜRKİYE

Dilmen: Arda için otele kadın getiriyor dediler

İstanbul'da metrobüs yolunda kaza!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Bodrum'da deprem!

Bodrum'da deprem!

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD'den flaş 'vize' açıklaması!

ABD'den flaş 'vize' açıklaması!

Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize kriziyle ilgili ABD'den flaş bir açıklama daha geldi.

 

81 ilin valisi toplanacak!

81 ilin valisi toplanacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisi ile toplantı yapacak.

THY seferleri iptal etti!

THY seferleri iptal etti!

Türk Hava Yolları, bazı seferlerde iptallerin gerçekleştiği açıkladı.

 

Enis Berbetoğlu yeniden yargılanacak!

Enis Berbetoğlu yeniden yargılanacak!

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili önemli bir gelişme gerçekleştirildi.

TSK: Türk askeri sınırı geçti!

TSK: Türk askeri sınırı geçti!

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya