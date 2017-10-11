Fırat Kalkanı ile girilen kente PTT!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteği ile Özgür Suriye Ordusu'nun girdiği ve kontrol altına aldığı Halep'e bağlı Cerablus ilçesinde PTT şubesi açılması dikkat çekti. Türkiye ile Cerablus arasında para havalesi açıktan ve yüksek komisyon karşılığında yapılmaktaydı.
Cerablus Meclis üyesi Ahmed Mahli, PTT şubesinin sadece Cerablus'a değil tüm bölgeye kolaylık sağlıyacağını söyledi.
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