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Fırat Kalkanı'nda flaş gelişme

Fırat Kalkanı'nda flaş gelişme.19695
  • Giriş : 23.01.2017 / 09:50:00

Fırat Kalkanı Harekatı hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi.

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Operasyonda 153. gün. Türkiye'nin sınır güvenliği için Özgür Suriye Ordusu ile birlikte başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nda 65 DEAŞ üyesi teröristin etkisiz hale getirildiği, 194 hedefin ise başarı ile imha edildiği bildirildi.

TSK, Fırat Kalkanı Harekatının 153 gününde gün içerisinde meydana gelen olaylarla ilgili açıklamada bulundu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, gün içerisinde icra edilen harekat kapsamında tespiti yapılan 65 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, 194 DEAŞ terör örgütü hedefinin ise ateş destek vasıtaları ile ateş altına alındığı kaydedildi. Ayrıca, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 14 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, 6 karargah binası, 7 barınma yeri ve 1 bombalı araç imalathanesinin imha edildiği bildirildi. Diğer yandan, Koalisyon hava unsurları tarafından, Tadif, Abu Jabbar ve Uvayshiyah bölgelerinde tespit edilen DEAŞ terör örgütü unsurlarına yönelik icra edilen 3 hava harekatı ve 2 silahlı İHA ile atış sonucunda, 1 tank, 1 silahlı araç, 3 araç ve 1 havanın imha edildiği belirtildi

TRT

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