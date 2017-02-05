Fırat Kalkanı'nda flaş gelişme!
Türkiye'nin Suriye ile olan sınırlarını teröristlerden korumak için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nda 166 gün geride bırakıldı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre terör örgütü DEAŞ'a ait 220 hedef vurulurken, 39 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.
"Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 220 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış, bazıları da imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 39 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 32 bina ve 3 karargah binası, 1 cephanelik, 2 bombalı araç ve 1 tünel girişi imha edilmiştir. İcra edilen hava harekatı ve çatışmalarda toplam 33 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 4 DEAŞ mensubu yaralanmıştır. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 24 el yapımı patlayıcı ve 2 mayın imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 680 el yapımı patlayıcı ve 57 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."
DİĞER HABERLER
Teröristlerin sözde valisi öldürüldü
El Bab'ta düzenlenen hava operasyonunda DEAŞ'ın sözde valisi öldürüldü.
Reina katliamcısının oğlu kaçırılmış
39 kişiyi acımasızca katleden Reina saldırganı ile ilgili gelişme kaydedildi.
Yasaklı yolcular ABD'ye alınmaya başlandı
Trump'ın kararı sonrası ülkeye girişleri yasaklanan yolcular alınmaya başladı.