Fırat Kalkanı'ndan acı haber geldi!
Suriye ile olan sınır hattımızı korumak için ÖSO ile birlikte başlatılan Fırat Kalkanı operasyonunda yaralanan asker şehit oldu.
Tatvan 10'uncu Komado Alayı'nda görevli sözleşmeli er geçen hafta DAEŞ ile El Bab'da girilen çatışma sonucu yaralanmıştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Türkiye sınırının terör örgütü ve terör unsurlarından temizlenmesi için 24 Ağustos günü başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan birliklerden Tatvan 10'uncu Komando Alayı'nda görevli bir sözleşmeli er, geçen hafta El Bab'da, DEAŞ'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda ağır yaralandı.
Saldırının ardından önce sınır hattına, ardından ise helikopter ile Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan asker, sabaha karşı tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Fırat Kalkanı Harekatı'nın 38'inci şehidi olan askerin, otopsi işlemlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SABAH
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