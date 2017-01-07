Fırat Kalkanı'ndan kara haber: 1 şehit
Suriye'de yer alan terörist unsurlara karşı Özgür Suriye Ordusu'na destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'ndan bir acı haber daha geldi. Askerlerimize saldıran DEAŞ terör örgütü 1 askerimizi şehit etti.
El Bab’ı ele geçirmek isteyen Özgür Suriye Ordusu güçlerine destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının bulunduğu alana terör örgütü DEAŞ unsurları öğle saatlerinde saldırı düzenledi. Ayrıntıları bilinmeyen saldırıda 1 astsubay şehit oldu. Saldırının ardından sınır hattına getirilen şehit cenazesi, daha sonra askeri helikopter ile Adli Tıp Kurumu morguna taşındı.
Hürriyet
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