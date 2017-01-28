Fitch beklenen kararını açıkladı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BBB-"den "BB+" seviyesine düşürdü, not görünümünü "durağan"da tuttu.
Bir diğer derecelendirme kuruluşu S&P'nin bu akşam sürpriz bir şekilde kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'negatife' çekmesinin ardından Fitch de Türkiye'nin notunu düşürdüğünü açıkladı.
Fitch, Türkiye'nin BBB- olan ve 'yatırım yapılabilir' kategorisindeki notunu BB+'ya indirdi. Fitch notu düşürürken görünümü negatiften durağana çıkardı.
Böylece Türkiye, 'yatırım yapılabilir' seviyede bulunan son notunu da kaybetmiş oldu. Piyasalardaki genel beklenti de Fitch'in not indirimi yapacağı yönündeydi.
DOLARIN TEPKİSİ NE OLDU?
Karar öncesinde uluslararası piyasalarda 3.8680 TL'den işlem gören dolar karar sonrası 3.8804 TL'ye çıktı.
DİĞER HABERLER
Büyükannelere verilecek maaş belli oldu
Devletin torunlarına bakan büyükannelere vereceği ücret belli oldu.
Dev ihaleyi kazanan belli oldu
1915 Çanakkale Köprüsü ihalesi hakkında Ulaştırma Bakanı Arslan'dan açıklama geldi.
Yaralananlara da aylık bağlanacak
Terör saldırılarında yaralanan vatandaşlara da aylık bağlanacağı açıklandı.
Domates bir haftada yüzde 100 zamlandı
Bilecik'teki manavlarda yüzde yüz zamlanan domates şaşkınlık yarattı.