Fitch'ten flaş Türkiye açıklaması
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türk ekonomisinde 2017 3. çeyrekte büyümenin yüzde 7'yi aşmasının beklendiğini duyurdu.
TRT
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