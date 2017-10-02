Facebook Twitter Rss

Fitch'ten flaş Türkiye açıklaması

Fitch'ten flaş Türkiye açıklaması.10782
  • Giriş : 02.10.2017 / 14:22:00

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu'ndan açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türk ekonomisinde 2017 3. çeyrekte büyümenin yüzde 7'yi aşmasının beklendiğini duyurdu.

TRT

İşte o caninin fotoğrafı! İntihar etti

Ünlü futbolcu soyunma odasında şoförü dövdü

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Hükümetten flaş MTV zammı açıklaması

Hükümetten flaş MTV zammı açıklaması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, MTV zammı ile ilgili açıklama yaptı.

Naci Ağbal hastaneye kaldırıldı

Naci Ağbal hastaneye kaldırıldı

Naci Ağbal, küçük bir sağlık sorunundan ötürü hastanede tedavi altına alındı.

 

İnternete yüzde 50 zam!

İnternete yüzde 50 zam!

Vatandaşa kötü haber geliyor. İnternete yüzde 50 zam geliyor.

Elektriğe zam yok!

Elektriğe zam yok!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, vatandaşları sevindirecek güzel haberi duyurdu.

 

Dolarda referandum etkisi

Dolarda referandum etkisi

Bağımsızlık referandumu piyasaları da etkiledi. Dolar 3.50 civarında seyrediyor.

Doğalgaz'ın gitmediğ hiç bir İl kalmayacak

Doğalgaz'ın gitmediğ hiç bir İl kalmayacak

Enerji Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'deki tüm illere doğalgaz vereceklerini açıkladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya