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Flaş! 4 ülke Rusya'ya karşı harekete geçti!

Flaş! 4 ülke Rusya'ya karşı harekete geçti!.13297
  • Giriş : 26.03.2018 / 12:24:00

4 ülkenin dışişleri bakanlıkları, Rusya'nın diplomatik temsilcilerini çağırdı.

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Sepet Beşik

Letonya, Litvanya, Polonya ve Estonya dışişleri bakanlıkları, Rusya'nın diplomatik temsilcilerini çağırdı.

Bakanlar Kurulu toplandı

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