Flaş! 4 ülke Rusya'ya karşı harekete geçti!
Letonya, Litvanya, Polonya ve Estonya dışişleri bakanlıkları, Rusya'nın diplomatik temsilcilerini çağırdı.
DİĞER HABERLER
Donald Trump, o porno yıldızını tehdit etti
ABD Başkanı, porno yıldızı Stormy Daniels hakkında dava açtı.
AVM'de yangın: 64 kişi can verdi
Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir AVM'de çıkan yangında 64 kişi can verdi.
'Zeytin Dalı, kanton rüyasını bitirdi'
Fransız Le Figaro gazetesi, PKK/PYD’nin Afrin’de yaşadığı hezimete, 'sonun başlangıcı' dedi.
On binlerce öğrenci sokağa döküldü!
New York'ta on binlerce kişi sokaklara çıkarak ülkede silah erişiminin kısıtlanması için protesto dü
Şok iddia! Angelina Jolie, Brad Pitt'i aldattı!
Ünlü oyuncu Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında yaşananlar gün yüzüne çıkıyor.
Fransa'da rehine krizi! Silahlı saldırgan ateş açtı
Fransa İçişleri Bakanlığı, yaşanan rehine krizi ile ilgili konuştu.