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Flaş! ABD'de inceleme başlatıldı!

Flaş! ABD'de inceleme başlatıldı!.24514
  • Giriş : 12.01.2017 / 22:49:00

FBI ve ABD Adalet Bakanlığı'na başkanlık seçimi ile ilgili inceleme başlatıldı.

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ABD'den son dakika haberi geldi. Öğrenilen bilgilere göre FBI ve Adalet Bakanlığı üzerinde inceleme yapılacak.

Adalet Bakanlığı Genel Müfettişi Micheal E. Horowitz, birçok yönetici, ABD Kongresi’nin üst düzey yetkilileri, çeşitli kurumlar ve halktan gelen talep üzerine inceleme başlatma kararı aldığını duyurdu. İncelemenin, Demokrat başkan adayı Hillary Clinton’ın kişisel elektronik postalarına dair soruşturmaya odaklanacağı belirtildi.

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