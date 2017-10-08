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Flaş açıklama: ABD'yi DEAŞ ile bir tutarız

Flaş açıklama: ABD'yi DEAŞ ile bir tutarız.15493
  • Giriş : 08.10.2017 / 12:19:00

ABD ile İran arasında son zamanlarda yaşanan gerginlik yükseliyor.

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İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, ABD'nin baskı yaparak İran'ı bölgesel konularda müzakere masasına çekeceğini düşünmesi durumunda bunun hata olacağını ifade etti.

Caferi, ABD'nin devrim muhafızlarının terör örgütü ilan etmesi durumunda ABD ordusunu terör örgütü DEAŞ ile bir tutacaklarını söyledi.

Son açıklamalarla birlikte ABD ve İran arasındaki gerginlik artıyor.

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