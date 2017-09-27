Flaş! AK Parti'de kamp tarihi belli oldu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan AK Parti'de kampı 6-8 Ekim tarihinde NG Güral Termal Otel'de yapılacak.
AK Parti'nin 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı da 21-23 Ekim'de afyonkarahisar'da düzenlenmişti.
TRT
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