Flaş! Asgari ücrete yüzde 50 zam geldi!
Venezuela Devlet Başkanı Maduro verdiği kararla büyük alkış topladı. Maduro, ülkedeki enflasyondan işçileri ve çalışanları korumak için asgari ücrete yüzde 50 zam yaptı.
Ekonomik kriz nedeniyle temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanan Venezuelalıların asgari ücreti 40 bin bolivaraya yükseltildi.
Kararla birlikte ülkede bir yıl içinde beşinci kez asgari ücrete zam yapılmış oldu. 2015'te açıklanan resmi rakamlar ülkedeki enflasyonun yüzde 181 seviyesinde olduğunu gösteriyordu.
DİĞER HABERLER
Merkel'in yardımcı: Selefi camileri kapatılsın
Almanya Başbakan Yardımcısı Gabriel, Selefi camilerinin kapatılmasını önerdi.
Esad'dan flaş Astana açıklaması
Astana'da yapılacak görüşmelerle ilgili Beşar Esad'dan açıklama geldi.
Volkswagen 49 bin aracını geri çağırdı!
Volkswagen, Çin'de bulunan 49 bin aracını geri çağırdığını bildirdi.
İsrail'de kamyon kalabalığın arasına daldı
Almanya'da Türk iş adamı cinayeti!
Almanya'nın Ludwigshafen kentinde iş yerleri olan Türk iş adamı İsmail Torun'un cansız bedeni ormanl
ABD'de havalimanında silahlı saldırı!
ABD'de Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı'nda şok bir olay yaşandı.