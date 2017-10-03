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Flaş! Aykut Kocaman, PFDK'ya sevk edildi!

Flaş! Aykut Kocaman, PFDK'ya sevk edildi!.11206
  • Giriş : 03.10.2017 / 17:28:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, PFDK'ya sevk edilecek.

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Beşik Modelleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, hakem Bülent Yıldırım'a yönelik sözleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilecek.

Kocaman'ın Yıldırım'a yönelik sözleri TFF hukuk müşavirliği tarafından sportmenliğe aykırı bulundu. Kocaman, Yıldırım'a sarf ettiği sözlerden dolayı muhtemel bir para cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Bu arada maçtan sonra hakem soyunma odasına giren Alaattin Yıldırım'ın görüşme talebi raporlarda yer aldı. Ancak TFF hukuk müşavirliği görüşme talebini sportmence bulduğu için sevke gerek görmedi.

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