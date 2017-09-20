Facebook Twitter Rss

Flaş! Beşiktaş, İstiklal için İran'a gidiyor!

Flaş! Beşiktaş, İstiklal için İran'a gidiyor!.23939
  • Giriş : 20.09.2017 / 15:35:00

Beşiktaş ekibi, İran takımı İstiklal ile karşılaşmak için İran'a gidiyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Beşiktaş Kulübü, İran'ın en köklü kulüplerinden olan İstiklal ile karşılaşmak için İran'a uçtu. İstiklal ile Beşiktaş, İstanbul ve Tahran'da olmak üzere 2 maç yapacak.

İstiklal Futbol Kulübü'nün resmi internet sitesi fcesteghlal.ir'den yapılan açıklamaya göre, ilk karşılaşma Aralık ayında Tahran'daki 100 bin kişilik Azadi Stadyumu'nda, ikinci maç ise Mart ayında İstanbul'da Vodafone Park'ta oynanacak.

Açıklamada, iki kulüp arasında çeşitli alanlardaki işbirliğinin bundan sonra da devam edeceği kaydedildi.

Tahran'ın en eski takımlarından biri olan ve ülke genelinde milyonlarca taraftar kitlesi bulunan İstiklal, geçen yıl İran Süper Ligi'ni ikinci sırada tamamlamıştı.

ŞAMPİY10

Beşiktaş'tan flaş Cenk Tosun açıklaması!

İstanbul'da büyük yangın!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşiktaş'a büyük şok! PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş'a büyük şok! PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ile ilgili kararını verdi.

Kaleci Volkan Demirel'e zorla getirilme kararı

Kaleci Volkan Demirel'e zorla getirilme kararı

Kaleci Volkan Demirel hakkında zorla getirilme kararı verildi.

 

Spor Bakanı Bak, Fenerbahçe'yi tebrik etti

Spor Bakanı Bak, Fenerbahçe'yi tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Milli takımın yeni forması internete sızdı

Milli takımın yeni forması internete sızdı

Milli takımın maçlarda giyeceği yeni forması internete sızdı.

 

Beşiktaş için tarihi gün! UEFA'dan açıklama

Beşiktaş için tarihi gün! UEFA'dan açıklama

UEFA, bugün yaptığı açıklama ile Beşiktaş'a güzel haberi verdi.

Flaş! Fenerbahçe'de yolcu listesi belli oldu

Flaş! Fenerbahçe'de yolcu listesi belli oldu

Sezona iyi başlamayan Fenerbahçe'de yolcu listesi belli oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya