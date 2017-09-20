Flaş! Beşiktaş, İstiklal için İran'a gidiyor!
Beşiktaş Kulübü, İran'ın en köklü kulüplerinden olan İstiklal ile karşılaşmak için İran'a uçtu. İstiklal ile Beşiktaş, İstanbul ve Tahran'da olmak üzere 2 maç yapacak.
İstiklal Futbol Kulübü'nün resmi internet sitesi fcesteghlal.ir'den yapılan açıklamaya göre, ilk karşılaşma Aralık ayında Tahran'daki 100 bin kişilik Azadi Stadyumu'nda, ikinci maç ise Mart ayında İstanbul'da Vodafone Park'ta oynanacak.
Açıklamada, iki kulüp arasında çeşitli alanlardaki işbirliğinin bundan sonra da devam edeceği kaydedildi.
Tahran'ın en eski takımlarından biri olan ve ülke genelinde milyonlarca taraftar kitlesi bulunan İstiklal, geçen yıl İran Süper Ligi'ni ikinci sırada tamamlamıştı.
ŞAMPİY10
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