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Flaş! Beşiktaş rotasını Martinez'e çevirdi!

Flaş! Beşiktaş rotasını Martinez'e çevirdi!.13647
  • Giriş : 28.12.2017 / 14:51:00

Siyah-beyazlı ekip, rotasını golcü oyuncu Martinez'e çevirdi.

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Büyüyen Beşik

Beşiktaş, Cenk Tosun'dan boşalacak yeri doldurmak için arayışa girdi. Fikret Orman, golcü oyuncu Martinez ile kontağa geçti.

İngiltere basınında Cenk Tosun'un 28 Milyon Euro'ya Everton'a transfer olacağı ve milli futbolcunun İngiltere'de sağlık kontrolünden geçtiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Transferin gerçekleşmesi halinde, Beşiktaş'ın forvet bölgesine yapmak istediği hamlelerde ortaya çıkıyor.

Başkan Fikret Orman'ın, Çin'de Guangzhou Evergrande takımının formasını giyen Jackson Martinez'le temasa geçtiği öğrenildi.

Sol ayak bileğinden geçirdiği ameliyat nedeniyle 2017 yılında resmi maça çıkmayan Kolombiyalı golcüye her ne kadar şüpheyle yaklaşılsa da, Dünya Kupası'nda forma giymek isteyen 31 yaşındaki futbolcunun, İstanbul'a gelerek çıkış yakalamak istediği belirtiliyor.

Cenk Tosun'un transferine göre, Siyah-Beyazlı yönetim Jackson Martinez konusundaki girişimlerini hızlandıracak. İlk etapta 6 aylık kiralama formülünün masaya yatırılması muhtemel görünüyor.

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